“Tiene dos hijos que van a quedar solitos”: La devastadora reacción del hermano de víctima de femicidio en Osorno

Una mujer de 48 años murió asesinada el pasado 15 de octubre en manos de su cónyuge, con quien tenía dos hijos, de 12 y 18 años. El propio imputado confesó el crimen a Carabineros mediante el número 133.

Uno de los hermanos mayores de la mujer de 48 años que murió hace unos días en Osorno víctima de un femicidio entregó nuevos antecedentes sobre el homicidio que dejó al agresor en prisión preventiva.

Según detalles dados a conocer por El Austral de Osorno, el familiar debió ser contenido por personal de la patrulla del Modelo de Integración de Carabineros-Comunidad que estaba resguardando el inmueble.

Lo anterior, producto del shock de saber que su hermana fue asesinada. Ante esto, manifestó su incredulidad al asegurar que ambos mantenían un matrimonio convencional y “similar” al de los otros.

Sin embargo, habría comentado que “podían tener problemas como cualquier pareja”. En aquel momento, consignó el medio, recibió una llamada y relató lo ocurrido a una tercera persona.





“La M… está muerta, la mató el G… (…) cómo puede haber personas tan malas, tiene dos hijos que van a quedar solitos cuando están comenzando a vivir “, habría dicho.

El crimen ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando el propio imputado se comunicó con Carabineros a través del número de emergencias 133. Allí confesó haber asesinado a su esposa al interior de la vivienda familiar.

El femicidio que remece a Osorno

La información fue confirmada por María Angélica de Miguel, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Osorno, quien detalló que Carabineros recibió un comunicado que daba cuenta de una mujer herida al interior de un domicilio.

Al llegar, los funcionarios encontraron al hombre con diversas lesiones en el tórax y el cuello , las que, según su propio relato, se había provocado con la intención de quitarse la vida.

Posteriormente, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló peritajes para esclarecer la dinámica del ataque. Las primeras pericias arrojaron que la víctima presentaba heridas provenientes de un arma cortopunzante.

Durante el domingo, el acusado, quien continuaba hospitalizado, fue formalizado y le fue imputado el delito de femicidio. El Ministerio Público sostuvo que el hombre habría actuado por “motivos sentimentales”.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, medida cautelar que deberá cumplir mientras continúa la investigación.