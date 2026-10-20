¿A qué hora comienza a llover hoy en Santiago? Este es el horario de mayor intensidad

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que el día comenzará con chubascos débiles y claros de sol, pero las precipitaciones tendrán mayor intensidad durante la tarde. Se espera que en estos dos días se registren hasta 75 mm de agua.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, entregó nuevos detalles sobre el sistema frontal que afectará este martes 20 de octubre a Santiago y otras zonas del centro del país, con intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y posible caída de granizos.

Durante su participación en CHV Noticias AM, el especialista explicó que, pese a que la jornada comenzó con chubascos débiles y algunos claros de sol, las condiciones meteorológicas empeorarán a partir del mediodía y la mayor intensidad se espera para las 15:00 horas.

Además, se espera que en estos dos días se registren hasta 75 mm de agua caída.

¿A qué hora comienza a llover hoy en Santiago?

“La lluvia más intensa es lo que se va a estar registrando durante la tarde. A partir del mediodía se van a comenzar a fortalecer las precipitaciones“, advirtió.

En esa línea, Moncada precisó que “lo más intenso se va a concentrar entre las 3 y las 7 de la tarde” , horario que coincidirá con el regreso de muchas personas a sus hogares.





Advierten por tormentas eléctricas y granizos en Santiago

El meteorólogo explicó que el sistema frontal afectará principalmente a sectores comprendidos entre la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, y la región de O’Higgins.

“En el interior va a ser donde se va a sentir más fuerte la lluvia”, señaló, agregando que en algunos puntos de la Región Metropolitana podrían acumularse hasta 35 milímetros de agua .

Respecto a la posibilidad de fenómenos más intensos, Moncada fue enfático: “Yo creo que la probabilidad es muy, muy, muy elevada de que tengamos tormenta eléctrica y también caída de granizo“.

¿Qué pasa en Valparaíso y La Serena?

Asimismo, indicó que en sectores costeros, como Valparaíso y La Serena, el principal riesgo estará asociado al viento, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Finalmente, el especialista adelantó que la baja presión continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de la zona central hasta el sábado, mientras que el domingo se produciría una pausa en las precipitaciones.