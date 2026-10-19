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RM, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins: Todas las comunas que no tendrán clases este martes 20

El gobierno informó que establecimientos de educación parvularia, básica y media de dichas comunas no tendrán clases por la llegada del nuevo sistema frontal.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Debido a la emergencia climática que afectará a gran parte de la zona central del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en cuatro regiones del país.

Por la tarde del domingo, se indicó que no iban a tener clases establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región Metropolitana por la llegada del nuevo sistema frontal.

Este lunes, se sumaron tres nuevas regiones: Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Coquimbo

  • Salamanca
  • Illapel
  • Combarbalá
  • Canela
  • Los Vilos
  • Punitaqui
  • Monte Patria
  • Río Hurtado
  • Paihuano
  • Vicuña

Región de Valparaíso

  • Los Andes
  • Calle Larga
  • Rinconada
  • San Esteban
  • Catemu
  • Putaendo
  • Santa María
  • Cabildo
  • Petorca
  • La Ligua
  • Quillota
  • La Calera
  • Quilpué
  • Villa Alemana
  • Limache
  • Olmué

Región Metropolitana

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Región de O’Higgins

  • Mostazal
  • Codegua
  • Machalí
  • Rancagua
  • Requinoa
  • Rengo
  • Malloa
  • San Vicente
  • San Fernando
  • Chimbarongo
  • Pichidegua
  • Coltauco
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