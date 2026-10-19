RM, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins: Todas las comunas que no tendrán clases este martes 20

El gobierno informó que establecimientos de educación parvularia, básica y media de dichas comunas no tendrán clases por la llegada del nuevo sistema frontal.

Debido a la emergencia climática que afectará a gran parte de la zona central del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en cuatro regiones del país.

Por la tarde del domingo, se indicó que no iban a tener clases establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región Metropolitana por la llegada del nuevo sistema frontal.

Este lunes, se sumaron tres nuevas regiones: Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.





Comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Coquimbo

Salamanca

Illapel

Combarbalá

Canela

Los Vilos

Punitaqui

Monte Patria

Río Hurtado

Paihuano

Vicuña

Región de Valparaíso

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

Catemu

Putaendo

Santa María

Cabildo

Petorca

La Ligua

Quillota

La Calera

Quilpué

Villa Alemana

Limache

Olmué

Región Metropolitana

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Región de O’Higgins