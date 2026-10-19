RM, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins: Todas las comunas que no tendrán clases este martes 20
El gobierno informó que establecimientos de educación parvularia, básica y media de dichas comunas no tendrán clases por la llegada del nuevo sistema frontal.
Debido a la emergencia climática que afectará a gran parte de la zona central del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en cuatro regiones del país.
Por la tarde del domingo, se indicó que no iban a tener clases establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región Metropolitana por la llegada del nuevo sistema frontal.
Este lunes, se sumaron tres nuevas regiones: Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre
Región de Coquimbo
- Salamanca
- Illapel
- Combarbalá
- Canela
- Los Vilos
- Punitaqui
- Monte Patria
- Río Hurtado
- Paihuano
- Vicuña
Región de Valparaíso
- Los Andes
- Calle Larga
- Rinconada
- San Esteban
- Catemu
- Putaendo
- Santa María
- Cabildo
- Petorca
- La Ligua
- Quillota
- La Calera
- Quilpué
- Villa Alemana
- Limache
- Olmué
Región Metropolitana
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Región de O’Higgins
- Mostazal
- Codegua
- Machalí
- Rancagua
- Requinoa
- Rengo
- Malloa
- San Vicente
- San Fernando
- Chimbarongo
- Pichidegua
- Coltauco