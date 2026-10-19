Gobierno suspende clases en comunas de dos regiones: Revisa acá el listado completo
Desde el gobierno señalaron que la suspensión de clases es para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media.
Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en comunas de dos regiones: Coquimbo y O’Higgins.
“A raíz de la emergencia climática se anuncia la suspensión de clases para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media”, se indicó a través de redes sociales.
Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre
Región de Coquimbo
- Salamanca
- Illapel
- Combarbalá
- Canela
- Los Vilos
- Punitaqui
- Monte Patria
- Río Hurtado
- Paihuano
- Vicuña
Como medida preventiva ante el sistema frontal que afectará a parte de la Región de Coquimbo, se suspenden las clases este martes 20 de octubre en las comunas de Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña.
La medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas.
Para más información y actualizaciones, visita https://t.co/qjH2e65Jvz.
#JuntosChileSeCuida
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 19, 2026
Región de O’Higgins
- Mostazal
- Codegua
- Machalí
- Rancagua
- Requinoa
- Rengo
- Malloa
- San Vicente
- San Fernando
- Chimbarongo
- Pichidegua
- Coltauco
⚠️ ¡Aviso importante para nuestras comunidades educativas! ⚠️
🌧️ A raíz de la emergencia climática actual, el Ministerio de Educación anuncia la suspensión de clases para este martes 20 de octubre. Esta medida preventiva se toma por riesgo de remoción en masa y rige para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media.
La suspensión aplica para las siguientes comunas de la Región de O’Higgins: Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco.
Para más información y actualizaciones, visita https://t.co/qjH2e65bG1.
#JuntosChileSeCuida
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 19, 2026