Gobierno suspende clases en comunas de dos regiones: Revisa acá el listado completo

Desde el gobierno señalaron que la suspensión de clases es para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en comunas de dos regiones: Coquimbo y O’Higgins.

“A raíz de la emergencia climática se anuncia la suspensión de clases para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media”, se indicó a través de redes sociales.





Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Coquimbo

Salamanca

Illapel

Combarbalá

Canela

Los Vilos

Punitaqui

Monte Patria

Río Hurtado

Paihuano

Vicuña

Como medida preventiva ante el sistema frontal que afectará a parte de la Región de Coquimbo, se suspenden las clases este martes 20 de octubre en las comunas de Salamanca, Illapel, Combarbalá, Canela, Los Vilos, Punitaqui, Monte Patria, Río Hurtado, Paihuano y Vicuña.

La medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas. Para más información y actualizaciones, visita https://t.co/qjH2e65Jvz. #JuntosChileSeCuida — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 19, 2026

Región de O’Higgins

Mostazal

Codegua

Machalí

Rancagua

Requinoa

Rengo

Malloa

San Vicente

San Fernando

Chimbarongo

Pichidegua

Coltauco