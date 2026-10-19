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Gobierno suspende clases en comunas de dos regiones: Revisa acá el listado completo

Desde el gobierno señalaron que la suspensión de clases es para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Como medida preventiva ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro del país, el gobierno anunció la suspensión de clases en comunas de dos regiones: Coquimbo y O’Higgins.

“A raíz de la emergencia climática se anuncia la suspensión de clases para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media”, se indicó a través de redes sociales.

Revisa lista completo de comunas que no tendrán clases este martes 20 de octubre

Región de Coquimbo

  • Salamanca
  • Illapel
  • Combarbalá
  • Canela
  • Los Vilos
  • Punitaqui
  • Monte Patria
  • Río Hurtado
  • Paihuano
  • Vicuña

Región de O’Higgins

  • Mostazal
  • Codegua
  • Machalí
  • Rancagua
  • Requinoa
  • Rengo
  • Malloa
  • San Vicente
  • San Fernando
  • Chimbarongo
  • Pichidegua
  • Coltauco

 

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