Lluvia en Santiago este martes: A qué hora se esperan las precipitaciones más intensas y cuánta agua caería

Se esperan que los chubascos estén presentes toda la semana en la zona central del país, donde este martes se harán sentir las lluvias más intensas.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó que este martes será el día que más se hará sentir el nuevo sistema frontal que afectará a la zona central del país.

Cabe señalar que las primeras precipitaciones deberían llegar a Santiago por la noche del lunes y los días de lluvia se podrían extender hasta el viernes.





Lluvia intensa llegará en la tarde del martes

De acuerdo a lo señalado por la especialista, el sistema frontal generará intensas precipitaciones en la tarde y noche del martes.

“La lluvia comenzará cerca de las 6 a 8 de la mañana, pero de manera débil. En la tarde, a partir de las 5 de la tarde hacia la noche, será cuando el sistema alcance todo su potencial, donde podríamos tener en 2 horas 20 milímetros“, indicó la meteoróloga.

Göhler agregó que de lunes al jueves se proyecta que en la capital caigan entre 60 a 75 milímetros, con pulsos intensos en pocas horas.

Isoterma cero alta

Göhler también informó que la isoterma cero se mantendrá alta, y variará entre los 2.700 hasta los 3.200 a 3.300 metros, por lo que caerá agua donde generalmente cae nieve, por esta razón existe preocupación dada la posible activación de quebradas.