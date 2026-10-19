Alerta roja por precipitaciones: A qué hora lloverá hoy en Santiago en el inicio de fuertes sistemas frontales

En medio del octubre más lluvioso en el país desde que hay registros, las precipitaciones esta semana no darán tregua y prometen dejar hasta 77 mm de agua caída.

Este lunes inicia una semana que podría ser compleja de acuerdo a los pronósticos de la meteorología nacional, debido a las inusuales e intensas lluvias que golpearán gran parte de la zona central del país.

Cuando octubre ya anotó el récord al más lluvioso desde que hay registro, esta inédita marca podría acentuarse por los 77 milímetros de agua que podrían caer en apenas cinco días.

El fenómeno, advirtió la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, traerá derretimiento de nieve e incremento de caudales debido a la elevada isoterma.

Además, entre los motivos que llevaron a decretar Alerta Roja y suspender clases, se prevé una seguidilla de frentes tipo “tren de ondas” que mantendrá precipitaciones consecutivas hasta el viernes.

A qué hora lloverá hoy lunes en Santiago

Según la profesional, una vaguada en altura mantendrá a la capital bajo inestabilidad este lunes: se prevén chubascos débiles y por debajo de los 3 mm hacia el oriente y la precordillera durante la noche , con posibilidad de tormenta eléctrica.

Sin embargo, el escenario cambiará de manera drástica este martes con el ingreso definitivo de un sistema frontal, con precipitaciones que iniciarán de forma débil entre las 6:00 y 8:00 horas.

Lo más alarmante ocurriría a partir de las 17:00 y 18:00 de la jornada de mañana, ya que en este bloque ocurriría un intenso bloque que podría dejar hasta 20 mm de agua en dos horas, pudiendo provocar inundaciones repentinas.

La isoterma cero alta, entre 2.700 a 3.300 metros, también enciende la alerta: Lloverá en sectores donde suele caer nieve, lo que podría activar quebradas precordilleranas a lo largo de esta semana.

Similar escenario para las regiones

En la zona centro-sur del país, la vaguada dejó tormentas eléctricas desde Santiago hasta el Maule. Para hoy continuarán las nubes y chubascos débiles en la precordillera.

El frente avanzará el martes desde la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo, hasta el Biobío . Las precipitaciones más intensas se concentrarán con fuerza en Valparaíso, O’Higgins y el Maule.

Al igual que en Santiago, los mayores montos se registrarán durante la tarde y noche del martes. La alta humedad asociada al sistema potenciará fuertes descargas e intensos chubascos.