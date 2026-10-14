¿Lluvias hasta noviembre? Allison Göhler alerta “complicado” escenario meteorológico en Santiago

La meteoróloga de Chilevisión explicó que lo peor de la baja segregada ya pasó y que los próximos días estarán marcados por condiciones más estables. Sin embargo, eso no significa que las precipitaciones se terminarán durante este mes.

Tras las intensas lluvias y granizada que afectaron a distintos sectores de Santiago este martes 13 de octubre, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó un nuevo pronóstico para la Región Metropolitana.

Durante su participación en CHV Noticias Tarde, la especialista explicó que lo peor de la baja segregada ya pasó y que los próximos días estarán marcados por condiciones más estables, con temperaturas cercanas a los 20 grados.

“Esta semana se nos viene parejita”, señaló Göhler, detallando que Santiago tendrá cielos parciales durante miércoles y jueves, mientras que entre viernes y sábado se espera mayor nubosidad .

Respecto a las temperaturas, advirtió que continuarán por debajo de los valores habituales para esta época del año. “Las máximas, todas en torno a los 20, siguen estando por debajo de las máximas normales. Lo normal son 25 grados en octubre”, explicó.

Nuevas lluvias y tormentas eléctricas

Sin embargo, la tranquilidad podría durar pocos días. La meteoróloga anticipó que un nuevo sistema podría ingresar durante la noche del domingo y extender las precipitaciones hasta mediados de la próxima semana.

“Aquí, domingo en la noche, ya se ve una perturbación importante que se va a segregar y que podría generar precipitaciones”, sostuvo.





En ese sentido, Göhler manifestó especial preocupación por lo que podría ocurrir el próximo martes 20 de octubre.

“¿Qué día me preocupa? Martes”, afirmó, agregando que “ el martes se ve un pulso muy fuerte en la tarde y noche , de nuevo acompañado de tormenta eléctrica”.

“Esperemos, crucemos los dedos, que no se repita lo mismo que ya vivimos”, expresó la especialista, considerando las consecuencias del reciente temporal.

Asimismo, precisó que las precipitaciones comenzarían débilmente entre domingo y lunes, pero podrían intensificarse durante martes y miércoles. De todas formas, recalcó que todavía faltan varios días y que el pronóstico puede cambiar.

¿Seguirá lloviendo en Santiago durante octubre y noviembre?

La meteoróloga también abordó una de las principales interrogantes tras los últimos episodios de lluvia: cuándo terminará la inestabilidad que ha marcado esta primavera.

“Yo había pensado que la segunda quincena de octubre iba a calmarse la cosa, pero estoy viendo hasta finales de octubre posibilidades de lluvia. Se viene complicado el panorama”, reconoció.

En esa línea, adelantó que octubre podría terminar siendo un mes bastante inusual, mientras que noviembre tampoco estaría completamente libre de precipitaciones.





“Es muy temprano para decir ‘no, noviembre, diciembre va a caer lluvia’, pero por lo que se ve, claramente los patrones están indicando que también podríamos tener lluvias en noviembre, a lo mejor una que otra”, explicó.

Finalmente, Göhler vinculó este comportamiento meteorológico con el fenómeno de El Niño y planteó que podrían mantenerse episodios de calor acompañados de inestabilidad.

“Vamos a mutar a un clima más tropical, donde las altas temperaturas van a estar presentes, pero también las tormentas eléctricas van a seguir acompañándonos”, concluyó.