13/ 10/ 2026 23:34

Tormenta histórica en Santiago: Los dos récords que dejó el temporal de este martes 13 de octubre

Santiago vivió un histórico martes 13, marcado por un intenso sistema frontal que batió el récord del octubre más lluvioso desde que existen registros: hasta la fecha, y cuando faltan aún tres semanas para su término, se acumulan 107,9 mm de agua caída. El récord anterior es de 102,2 milímetros, registrado en 1930. Además, el intenso sistema frontal dejó el primer tornado en 140 años, provocando el colapso del tránsito y granizos de hasta 50 cm.