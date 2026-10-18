Hasta 75 mm de lluvia: Revisa los montos acumulados que se esperan en cuatro días en siete regiones
Andrés Moncada detalló las precipitaciones previstas entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, con los pulsos más intensos durante el martes.
Durante los próximos días, las precipitaciones se extenderán por sietes regiones del país que se encuentran bajo Emergencia Climática Preventiva.
Según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, se esperan lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con los pulsos más fuertes concretados entre el martes y el miércoles.
El experto entregó la proyección acumulada de precipitaciones entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico, el martes sería la jornada más intensa en la región Metropolitana, con cerca del 50% de las lluvias previstas para el período.
Los montos estimados por región son los siguientes:
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Región de Coquimbo: entre 10 y 50 mm.
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Región de Valparaíso: entre 25 y 75 mm.
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Región Metropolitana: entre 55 y 75 mm.
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Región de O’Higgins: entre 55 y 75 mm.
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Región del Maule: entre 55 y 75 mm.
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Región de Ñuble: entre 40 y 60 mm, con lluvias intensas concentradas hacia el jueves y viernes.
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Región del Biobío: entre 40 y 60 mm.