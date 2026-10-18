Hasta 75 mm de lluvia: Revisa los montos acumulados que se esperan en cuatro días en siete regiones

Andrés Moncada detalló las precipitaciones previstas entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, con los pulsos más intensos durante el martes.

Durante los próximos días, las precipitaciones se extenderán por sietes regiones del país que se encuentran bajo Emergencia Climática Preventiva.

Según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, se esperan lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con los pulsos más fuertes concretados entre el martes y el miércoles.

El experto entregó la proyección acumulada de precipitaciones entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre.





De acuerdo con el pronóstico, el martes sería la jornada más intensa en la región Metropolitana, con cerca del 50% de las lluvias previstas para el período.

Los montos estimados por región son los siguientes: