Gobierno declara Emergencia Climática Preventiva ante próximas lluvias y posibles aluviones

El Ministerio del Interior declaró la medida que regirá entre el 18 y el 23 de octubre, desde Coquimbo hasta Biobío.

El presidente José Antonio Kast informó este sábado que el Ministerio del Interior declaró Emergencia Climática Preventiva ante las próximas lluvias y el riesgo de aluviones.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó que la medida fue publicada en el Diario Oficial durante esta jornada, tras los informes técnicos entregados por Senapred.

Gobierno declara Emergencia Climática Preventiva

La decisión responde a los pronósticos meteorológicos que advierten sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas, granizadas e incluso remociones en masa.

La Emergencia Climática Preventiva regirá entre el 18 y el 23 de octubre y busca disponer de mayores recursos para enfrentar posibles contingencias derivadas de las lluvias.





“He instruido al ministro del Interior declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de octubre desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío , lo que permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”, expresó Kast.

Asimismo, el jefe de Gobierno llamó a adoptar medidas de prevención, mantenerse atentos a los canales oficiales comunicación de emergencia y planificarse ante los eventos meteorológicos previstos para los próximos días.

“A cuidarse y a cuidar a los que más queremos”, planteó.