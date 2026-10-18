Emiten ALERTA para 5 regiones por intenso sistema frontal

Se espera que el fenómeno genere tormentas eléctricas y granizo en algunos sectores de la zona centro-norte y centro-sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció una nueva alerta meteorológica, esta vez por “precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo” en cinco regiones de la zona centro-norte y centro-sur del país.

Este fenómeno se generará a raíz del nuevo sistema frontal que está anunciado para los próximos días en gran parte de Chile, durante el cual podrían caer hasta 35 milímetros de agua en solo una tarde.

Las 5 regiones que tendrán fuertes precipitaciones en los próximos días

Según alertó el organismo, esta alerta se desarrollará la tarde del día martes 20 de octubre y se extenderá hasta la noche del mismo día.

Respecto a las regiones que se verán afectadas, estas son: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule .





Sobre las zonas en que caerá más agua, la DMC lo detalló de la siguiente forma:

Región de Coquimbo : Cordillera de la Costa entre 15-25 mm; Precordillera y Valles Precordilleranos entre 20-30 mm.

: Cordillera de la Costa entre 15-25 mm; Precordillera y Valles Precordilleranos entre 20-30 mm. Región de Valparaíso : Cordillera de la Costa entre 20-30 mm; Precordillera y Valles Precordilleranos entre 25-35 mm.

: Cordillera de la Costa entre 20-30 mm; Precordillera y Valles Precordilleranos entre 25-35 mm. Región Metropolitana : Cordillera de la Costa entre 25-35 mm; Valle entre 20-30 mm; Precordillera entre 25-35 mm.

: Cordillera de la Costa entre 25-35 mm; Valle entre 20-30 mm; Precordillera entre 25-35 mm. Región de O’Higgins : Cordillera de la Costa entre 20-30 mm; Valle entre 20-30 mm; Precordillera entre 25-35 mm.

: Cordillera de la Costa entre 20-30 mm; Valle entre 20-30 mm; Precordillera entre 25-35 mm. Región del Maule: Valle entre 25-35 mm; Precordillera entre 25-35 mm.

Cabe destacar que para la jornada del martes también se espera que se hagan presente tormentas eléctricas y posiblemente caída de granizo en varios puntos del país.