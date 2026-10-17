Sistema frontal en Coquimbo: A qué hora habrá tormenta eléctrica y granizos en la región

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, el martess será “el día de las precipitaciones más intensas”. Revisa a continuación el detalle de el tiempo en la zona centro-norte.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, reveló las características con las que llegará el nuevo sistema frontal a la región de Coquimbo.

Granizo, tormenta eléctrica e “intensas precipitaciones” es lo que se prevé para los próximos días en la zona centro-norte del país.

Respecto a la actividad eléctrica que se espera para este lunes, Moncada detalló que “se va a concentrar entre el mediodía y las 6 de la tarde”.

El día martes “que va a ser el día de las precipitaciones más intensas”, se espera que el periodo de tormenta eléctrica inicie alrededor de las 12:00 horas y se extiende hasta las 21:00 horas, situación que se repetirá el día miércoles.

Sobre la caída de granizos, el meteorólogo explicó que “va a estar presente en el mismo periodo en que se desarrolla la tormenta eléctrica”, concentrándose en el martes 2o cuando las lluvias “sean más intensas”.