Anuncian días consecutivos de tormenta en la RM: Este día llegarán las precipitaciones a la capital

“Lo fuerte se viene martes y miércoles”, adelantó el meteorólogo Andrés Moncada.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, confirmando la llegada de un nuevo sistema frontal que podría traer tormentas eléctricas y granizos.

Pese a que las temperaturas máximas no bajarán de los 18°C, se espera una semana con fuerte presencia de lluvia y es que “el viernes recién se comenzaría a estabilizar la atmósfera“, explicó el experto.

El Tiempo para los próximos días en la capital

“Mañana domingo, a pesar de que la temperatura va a ser grata, (…) hacia las 5 de la tarde deberíamos comenzar a recibir las primera gotitas en la región Metropolitana”, anunció Moncada.

Respecto a las características de esta lluvia, aseguró que “es nada tan importante, inferior a los 3 milímetros, es algo débil todavía“.

Sin embargo, el día lunes las precipitaciones se fortalecerán en la capital y llegarían durante horas de la tarde junto a posibles tormentas eléctricas y granizo. “Acá ya estamos hablando de valores de entre los 5 y los 10 mm”, añadió el meteorólogo, pese a que habrán hasta 20°C.

“ Lo fuerte se viene martes y miércoles cuando arribe un sistema frontal“, agregó el experto sobre estas jornadas en las que podrían caer entre 10 y 15 mm, cada día, centrándose en horas de la tarde.

Pese a esto declaró que “no se descarta que en algunos puntos de la RM, particularmente en las comunas del sector oriente, podrían acumularse valores de precipitación aún más altos”.