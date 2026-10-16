16/ 10/ 2026 21:58

4 días de lluvias en Santiago: Pronostican crítica jornada con tormentas eléctricas y granizos

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, advirtió que Santiago enfrentará cuatro días consecutivos de lluvias, desde el domingo 18 hasta el miércoles 21 de octubre, con hasta 45 milímetros acumulados. Según explicó en CHV Noticias Central, el martes será la jornada más crítica, con precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizos, especialmente durante la tarde. Además, alertó sobre el riesgo de nuevas inundaciones debido a la saturación de los suelos.