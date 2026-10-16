Entre lunes y martes: Emiten aviso por precipitaciones y probables tormentas eléctricas en 7 regiones
La DMC advirtió que a partir de la tarde del lunes 19 de octubre habrá probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales. Además, adelantaron lluvias “normales a moderadas”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país durante la próxima semana.
El aviso meteorológico está asociado al paso de un sistema frontal y también considera la posibilidad de precipitaciones, granizos y fuertes rachas de viento locales.
Las regiones con probables tormentas eléctricas
Las siete regiones con probables tormentas eléctricas entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20 de octubre son:
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Región de O’Higgins
- Región del Maule
- Región de Ñuble
- Región del Biobío
Aviso por precipitaciones normales a moderadas
Por otra parte, la DMC emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas, asociadas al paso del mismo sistema frontal.
El fenómeno se extendería desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre y afectaría a las siguientes regiones:
Región de Coquimbo:
- Entre 10 y 20 mm en el litoral
- De 15 a 25 mm en la cordillera de la Costa
- De 20 a 30 mm en la precordillera y valles precordilleranos
Región de Valparaíso
- Entre 25 y 35 mm en el litoral y la cordillera de la Costa
- De 20 a 30 mm en la precordillera y los valles precordilleranos
Región Metropolitana
- Entre 20 y 30 mm en la cordillera de la Costa y la precordillera
- De 15 a 25 mm en el valle
Región de O’Higgins
- Entre 20 y 30 mm en el litoral y la cordillera de la Costa
- De 15 a 25 mm en el valle
- De 25 a 35 mm en la precordillera
Región del Maule
- Entre 25 y 35 mm en el litoral
- De 20 a 30 mm en la cordillera de la Costa