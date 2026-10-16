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Entre lunes y martes: Emiten aviso por precipitaciones y probables tormentas eléctricas en 7 regiones

La DMC advirtió que a partir de la tarde del lunes 19 de octubre habrá probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales. Además, adelantaron lluvias “normales a moderadas”.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país durante la próxima semana.

El aviso meteorológico está asociado al paso de un sistema frontal y también considera la posibilidad de precipitaciones, granizos y fuertes rachas de viento locales.

Las regiones con probables tormentas eléctricas

Las siete regiones con probables tormentas eléctricas entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20 de octubre son:

  • Región de Coquimbo
  • Región de Valparaíso
  • Región Metropolitana
  • Región de O’Higgins
  • Región del Maule
  • Región de Ñuble
  • Región del Biobío

Aviso por precipitaciones normales a moderadas

Por otra parte, la DMC emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas, asociadas al paso del mismo sistema frontal.

El fenómeno se extendería desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre y afectaría a las siguientes regiones:

Región de Coquimbo:

  • Entre 10 y 20 mm en el litoral
  • De 15 a 25 mm en la cordillera de la Costa
  • De 20 a 30 mm en la precordillera y valles precordilleranos

Región de Valparaíso

  • Entre 25 y 35 mm en el litoral y la cordillera de la Costa
  • De 20 a 30 mm en la precordillera y los valles precordilleranos

Región Metropolitana

  • Entre 20 y 30 mm en la cordillera de la Costa y la precordillera
  • De 15 a 25 mm en el valle

Región de O’Higgins

  • Entre 20 y 30 mm en el litoral y la cordillera de la Costa
  • De 15 a 25 mm en el valle
  • De 25 a 35 mm en la precordillera

Región del Maule

  • Entre 25 y 35 mm en el litoral
  • De 20 a 30 mm en la cordillera de la Costa
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