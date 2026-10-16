Entre lunes y martes: Emiten aviso por precipitaciones y probables tormentas eléctricas en 7 regiones

La DMC advirtió que a partir de la tarde del lunes 19 de octubre habrá probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales. Además, adelantaron lluvias “normales a moderadas”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país durante la próxima semana.

El aviso meteorológico está asociado al paso de un sistema frontal y también considera la posibilidad de precipitaciones, granizos y fuertes rachas de viento locales.

Las regiones con probables tormentas eléctricas

Las siete regiones con probables tormentas eléctricas entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20 de octubre son:

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Aviso por precipitaciones normales a moderadas

Por otra parte, la DMC emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas, asociadas al paso del mismo sistema frontal.

El fenómeno se extendería desde la mañana del martes 20 hasta la mañana del miércoles 21 de octubre y afectaría a las siguientes regiones:

Región de Coquimbo:

Entre 10 y 20 mm en el litoral

De 15 a 25 mm en la cordillera de la Costa

De 20 a 30 mm en la precordillera y valles precordilleranos

Región de Valparaíso

Entre 25 y 35 mm en el litoral y la cordillera de la Costa

y la De 20 a 30 mm en la precordillera y los valles precordilleranos

Región Metropolitana

Entre 20 y 30 mm en la cordillera de la Costa y la precordillera

y la De 15 a 25 mm en el valle

Región de O’Higgins

Entre 20 y 30 mm en el litoral y la cordillera de la Costa

y la De 15 a 25 mm en el valle

De 25 a 35 mm en la precordillera

Región del Maule