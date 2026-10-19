Revisa qué comunas de la región Metropolitana podrían verse más afectadas y cuáles son los principales riesgos asociados al nuevo sistema frontal.

Las lluvias previstas para este martes 20 de octubre mantienen en alerta a distintos sectores de la Región Metropolitana, especialmente a las comunas cercanas a la precordillera, donde se espera una mayor concentración de precipitaciones en períodos breves.

Según el pronóstico meteorológico entregado por Allison Göhler, el sistema frontal podría generar lluvias intensas durante la tarde y noche, con tasas de precipitación que superarían los 10 milímetros por hora en algunos sectores.

A esto se suma una isoterma cero elevada, condición que aumenta la preocupación por posibles deshielos y la activación de quebradas.





La situación también fue considerada en las medidas preventivas adoptadas para esta jornada, entre ellas la suspensión de clases en 10 comunas de la región Metropolitana, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a los desplazamientos durante el evento meteorológico.

¿Qué comunas de Santiago podrían verse más afectadas por las lluvias?

De acuerdo con lo explicado por la meteoróloga de Chilevisión, las precipitaciones más intensas se concentrarían en sectores cercanos a la cordillera de los Andes , donde podría caer una importante cantidad de agua en poco tiempo.

Según detalló, ese sector “es donde las cantidades de agua se ven mayores, es donde debería caer más precipitación concentrada en poco tiempo“.

Entre las comunas mencionadas que requieren especial atención se encuentran:

Lo Barnechea

Vitacura

La Reina

Peñalolén

Puente Alto

Pirque

San José de Maipo

Colina

La preocupación está puesta principalmente en las zonas precordilleranas, donde las lluvias podrían provocar escorrentías y aumentar el caudal de cursos de agua, además de favorecer la activación de quebradas.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Santiago?

Si bien durante la mañana podrían registrarse precipitaciones más débiles, el período de mayor intensidad se espera durante la tarde y noche de este martes.

Según el pronóstico de Allison Göhler, las lluvias podrían intensificarse a partir de las 17:00 horas y alcanzar sus mayores tasas de precipitación entre las 17:00 y las 20:00 horas .

En algunos sectores, la cantidad de agua podría superar los 10 milímetros por hora, aumentando el riesgo de acumulaciones rápidas y complicaciones en zonas vulnerables.

Además, la presencia de una isoterma cero elevada podría provocar precipitaciones líquidas en sectores cordilleranos donde habitualmente cae nieve.

Esto favorecería el derretimiento de la nieve acumulada y podría contribuir a la activación de quebradas durante las horas posteriores a las lluvias.