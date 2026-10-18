Suspenden clases este martes en diez comunas de la RM por sistema frontal y riesgo de remoción en masa

La medida fue anunciada por el Gobierno ante el riesgo de remoción en masa por las intensas lluvias pronosticadas para esta semana.

El Gobierno informó este domingo las medidas preventivas que se implementarán ante el sistema frontal que afectará a la zona central durante los próximos días. Entre ellas, se encuentra la suspensión de clases en distintos establecimientos educacionales.

Tras una mesa técnica de coordinación con autoridades y organismos como Senapred, el Ministerio del Interior detalló las diez comunas de la Región Metropolitana que se encuentran bajo Alerta Roja por la emergencia climática.





En ese contexto, confirmó que este martes 20 de octubre se suspenderán las clases en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de dichas comunas , debido al riesgo de remoción en masa.

La medida comprende a:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Además, el Gobierno anunció la implementación de tres polígonos de seguridad en las comunas de Las Condes, Puente Alto y Talagante. Asimismo, informó que se reforzarán las medidas preventivas en el transporte público.