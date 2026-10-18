Alerta Roja en 10 comunas de la RM por peligro de remoción de masas ante sistema frontal

De acuerdo con Sernageomin, la zona de la precordillera tiene una “alta posibilidad” de aluviones y derrumbes por las lluvias que se esperan a lo largo de la semana.

Desde Senapred modificaron este domingo la Alerta Amarilla que estaba anunciada para la región Metropolitana ante el inminente sistema frontal y declararon Alerta Roja para 10 comunas de la capital por peligro de remoción de masas.

Las comunas con Alerta Roja en la capital son: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina .

A través de la página web oficial de Senapred indicaron que con la “información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile” se mantienen los siguientes avisos:

Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, valles y precordillera de la región durante el martes 20 de octubre .

en cordillera de la costa, valles y precordillera de la región . Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en la región entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre.

locales en la región Viento normal a moderado en cordillera entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.





Sobre esto último es que el Sernageomin reveló que existe “posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en precordillera, moderada en cordillera de la costa y valle longitudinal, y baja en cordillera de la región”.

En consecuencia, se optó por declarar Alerta Roja en las comunas ya mencionadas a contar de hoy domingo 18 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.