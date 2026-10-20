Ante el peligro de remociones en masa por el avance del intenso sistema frontal pronosticado para esta jornada, las autoridades establecieron un perímetro en las zonas precordilleranas donde podría haber desplazamientos de tierra.

Las fuertes lluvias pronosticadas para este martes 20 de octubre mantienen la preocupación ante el riesgo de aluviones, deslizamientos de tierra y otros eventos asociados a las precipitaciones que debieran iniciar al mediodía.

En la región Metropolitana, las autoridades pusieron la atención en las comunas precordilleranas, donde se advirtió sobre el peligro de remociones en masa ante el avance del sistema frontal .

Para esta jornada se esperan precipitaciones de mayor intensidad en distintos sectores de la la capital, además de posibles tormentas eléctricas, granizos y fuertes ráfagas de viento.





Según los antecedentes de Sernageomin, los sectores de precordillera presentan una alta posibilidad de aluviones, deslizamientos de tierra y caída de rocas.

Comunas con Alerta Roja por riesgo de aluviones

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las 10 comunas de la región Metropolitana que se encuentran bajo Alerta Roja por peligro de remociones en masa son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Regiones en emergencia climática preventiva

Ante la llegada del sistema frontal, el gobierno decretó una emergencia climática preventiva para reforzar la preparación y coordinación de los organismos de respuesta frente a posibles inundaciones, crecidas de cauces y remociones en masa.

El anuncio aplica para las siguientes siete regiones: