20/ 10/ 2026 11:35

Quiroz respaldó investigación a las AFP por pérdidas del Fondo E: Pide esclarecer si hubo “actitud temeraria”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la investigación de la Superintendencia de Pensiones por las millonarias pérdidas del Fondo E, para determinar si existió “descuido, negligencia o actitud temeraria” por parte de las AFP. “Son las personas aquí las que han sufrido una pérdida”, afirmó, y aseguró que las restricciones impuestas a este tipo de inversiones por la actual administración permitieron “prevenir una pérdida mayor”. Sobre las medidas para los afiliados afectados, señaló que esperarán los resultados de la indagatoria: “Ahí veremos qué se hace”.