Triple homicidio en Río Bueno: Condenan a hombre por el asesinato de su hermano, su pareja embarazada y su hija

La lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 2 de noviembre y la Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado en contra de Felipe Uribe Obando.

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio contra Francisco Uribe Obando por el triple homicidio ocurrido en marzo de 2024 en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

El sujeto fue acusado de matar a su hermano Iván Uribe Obando, un empresario dueño de una cadena de ópticas, la esposa de este, quien tenía cuatro meses de embarazo, y la hija de la pareja, de 10 año.

El Ministerio Público acreditó que el acusado planificó previamente el ataque contra su hermano y su familia.





Según los antecedentes expuestos, el condenado ingresó al inmueble donde se encontraban las víctimas y les dio muerte utilizando un cuchillo de cocina.

Por los tres homicidios calificados, la Fiscalía solicitó que Francisco Uribe Obando sea condenado a presidio perpetuo calificado y la lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 2 de noviembre.

Realidad virtual permitió reconstruir la escena del crimen

Uno de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía de Los Ríos fue una reconstrucción digital tridimensional de la escena del crimen, desarrollada mediante tecnología de realidad virtual.

Se trató de la primera vez que se incorporó una herramienta de estas características en un juicio oral en la región. Para su elaboración, el laboratorio MetaLab de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chile realizó una réplica digital del inmueble a partir de un escaneo en 3D.