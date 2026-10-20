El meteorólogo Andrés Moncada explicó de qué se trata el fenómeno presente en el país, que está asociado a las intensas precipitaciones y los fuertes vientos

Durante la jornada de este martes 20 de octubre se desarrollará un nuevo sistema frontal en el país, el que también podría dejar tormentas eléctricas y caída de granizos y una de las principales búsquedas en Google por las precipitaciones es ciclón extratropical. ¿Pero qué es y por qué importa?

Este término es un fenómeno meteorológico asociado a las intensas precipitaciones y los fuertes vientos que se esperan durante la jornada y cuyas lluvias afectarán principalmente a las regiones de Coquimbo hasta la región de O’Higgins.





¿Qué es un ciclón extratropical?

El ciclón extratropical es un fenómeno meteorológico asociado a los sistemas frontales que afectan periódicamente al país.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que “un ciclón extratropical es un sinónimo de lo que es un sistema frontal “.

Además, detalló que está relacionado con la interacción entre masas de aire de distintas temperaturas y puede provocar las condiciones meteorológicas características de un sistema frontal.

Es decir que, un ciclón extratropical se produce en un cuando hay un “área de baja presión donde el flujo del aire circula a favor de las manecillas del reloj y además hay un contraste de temperaturas entre una masa más cálida y otra masa de aire frío polar“.

Ciclón extratropical vs ciclón tropical

De acuerdo al experto, aunque muchas personas tienden a confundir lo que es un ciclón extratropical y un ciclón tropical estos “no tienen nada qué ver”.

Según explicó Andrés Moncada, los ciclones tropicales, como los huracanes, se forman sobre áreas oceánicas mucho más cálidas, como el mar Caribe.

En cambio, los ciclones extratropicales están asociados a la interacción entre masas de aire con distintas temperaturas.

“Los huracanes o los ciclones tropicales se forman sobre áreas donde el océano es mucho más cálido, por ejemplo en el mar Caribe, no acá en Chile, donde el océano no supera los 20 °C producto de la influencia de la Corriente de Humboldt, que es mucho más fría”, explicó el meteorólogo.