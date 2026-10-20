AHORA | Senapred decreta alerta roja en la Región Metropolitana ante llegada de nuevo sistema frontal

A través de su cuenta de X, Senapred hizo un llamado a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades durante el tiempo que dure la alerta.

Este martes, ante la llegada de un nuevo sistema frontal, el Servicio de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para toda la Región Metropolitana.

A través de sus redes sociales, la entidad hizo un llamado a mantener la calma y acatar las instrucciones de la autoridad y alistarse “para una eventual evacuación”.





Senapred decreta alerta roja en la Región Metropolitana

En esa misma línea, hicieron hincapié en que “los procesos de evacuación pueden ser reforzados con el envío de un mensaje SAE”.

Además, hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los medios oficiales sobre este evento meteorológico.

Aunque en la Región Metropolitana ya comenzó a precipitar, se espera que la mayor cantidad de aguas lluvias caigan durante la tarde.

Según expuso la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que durante esta jornada caigan entre 25 y 35 mm de agua tanto en la cordillera de la costa como en el valle y en la zona de la precordillera.

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