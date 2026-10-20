Hasta 40 mm de lluvia hoy: Revisa cuánta agua caerá en Santiago y en cada región

Esta jornada un sistema frontal afectará a cinco regiones del país, con fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizos. Revisa el pronóstico en cada sector.

Durante este martes 20 de octubre, un sistema frontal dejará precipitaciones en distintos sectores de la zona central del país, con montos que variarán según el sector.

Para esta jornada se proyecta que las precipitaciones afectarán a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

En algunas zonas, los acumulados podrían alcanzar los 40 milímetros , en medio del sistema frontal que afecta a la zona central y que se espera tenga una mayor intensidad desde las 15:00 horas.





También se advirtió por la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizos y fuertes rachas de viento durante este martes.

Montos de precipitaciones estimadas para este martes 20

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los montos estimados de lluvia para hoy son:

Región de Coquimbo

Cordillera de la Costa: 15-25 mm

Precordillera y valles precordilleranos: 20-30 mm

Región de Valparaíso

Cordillera de la Costa: 25-35 mm

Precordillera y valles precordilleranos: 25-35 mm

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: 25-35 mm

Valle: 25-35 mm

Precordillera: 25-35 mm

Región de O’Higgins

Cordillera de la Costa: 20-30 mm

Valle: 30-40 mm

Precordillera: 30-40 mm

Región del Maule

Litoral: 30-40 mm

Valle: 25-35 mm

Precordillera: 25-35 mm