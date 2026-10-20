Lluvias en Santiago EN VIVO: Sigue las últimas noticias, alertas y emergencias por el sistema frontal

Sigue minuto a minuto el desarrollo del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana este martes 20 de octubre. Revisa las últimas informaciones sobre precipitaciones, alertas meteorológicas, cortes de tránsito, transporte público y eventuales emergencias en Santiago.

● EN DESARROLLO Sigue minuto a minuto el paso del sistema frontal por la Región Metropolitana este martes: alertas, suspensión de clases, pronóstico por sectores y lo que viene para la tarde y la noche. Última actualización: 20/10/2026, 14:33 horas Lo que debes saber Alerta Roja de Senapred por riesgo de remoción en masa en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. El resto de la región está en Alerta Amarilla.

de Senapred por riesgo de remoción en masa en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. El resto de la región está en Alerta Amarilla. Sin clases hoy en esas 10 comunas. Además, al menos ocho universidades suspendieron sus clases presenciales.

en esas 10 comunas. Además, al menos ocho universidades suspendieron sus clases presenciales. Lo más intenso llega en la tarde: se esperan entre 20 y 35 milímetros según el sector, con el pulso más fuerte entre las 18:00 y las 22:00 horas.

se esperan entre 20 y 35 milímetros según el sector, con el pulso más fuerte entre las 18:00 y las 22:00 horas. Emergencias: Bomberos 132, SAMU 131 y Carabineros 133. Últimas actualizaciones Las novedades más recientes aparecen primero. Recarga la página para ver lo último. 14:33 HORAS Más de 17 mil clientes permanecen sin luz en la región Metropolitana Un total de 17.576 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región Metropolitana en medio del sistema frontal, según el balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) actualizado a las 14:00 horas. Las comunas con más clientes afectados son Renca (9.572), Talagante (3.724) y Ñuñoa (2.091), informó la SEC. LEE TAMBIÉN: Más de 17 mil clientes sin luz en Santiago: Estas son las comunas más afectadas de la RM 14:21 HORAS Senapred declara Alerta Roja para la región Metropolitana El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la región Metropolitana, informó la institución a través de su cuenta en X. Ver publicación en X 13:52 HORAS Registran primeros videos de lluvia y granizo en Maipú y San Bernardo Los primeros registros en video de lluvia y granizo comenzaron a difundirse desde las comunas de Maipú y San Bernardo, informó CHV Noticias. Ver publicación en X

12:36 HORAS El peak de la lluvia llegaría entre las 18:00 y las 22:00 horas La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por lluvias moderadas a fuertes para la Región Metropolitana. Se esperan hasta 30 milímetros en los valles y hasta 35 en precordillera y cordillera, con vientos de entre 25 y 45 km/h y posibles tormentas eléctricas durante toda la jornada. El pulso más intenso se concentraría entre las 18:00 y las 22:00 horas, con entre 10 y 15 milímetros en ese lapso. La meteoróloga de CHV Allison Göhler advirtió que podrían caer hasta 20 milímetros en solo dos horas. La isoterma cero se mantendrá alta, sobre los 2.500 metros, por lo que lloverá donde habitualmente nieva. LEE TAMBIÉN: Lluvia en Santiago este martes: a qué hora se esperan las precipitaciones más intensas

09:20 HORAS Cuánta lluvia se espera en cada sector de Santiago Según el pronóstico por sectores para este martes, Talagante y Melipilla recibirían entre 25 y 35 milímetros; Santiago y Providencia, entre 20 y 30; y Lo Barnechea y Las Condes, entre 25 y 35 milímetros. Para todo el sistema frontal, que se extendería hasta el jueves, se proyectan entre 60 y 75 milímetros en la capital, con pulsos intensos en pocas horas.

MADRUGADA Tormenta eléctrica y granizo marcaron el inicio del día Durante la madrugada se registraron relámpagos y truenos hacia la precordillera y el sector norte de la Región Metropolitana, además de lluvias débiles. En Lo Barnechea se reportó caída de granizo.