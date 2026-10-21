Además de la región Metropolitana, las de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también anunciaron la suspensión de sus actividades en establecimientos escolares.

Tras las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país, varios municipios anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre.

La medida se tomó a modo de prevención ante las condiciones meteorológicas y los posibles riesgos para las comunidades educativas.

En la región Metropolitana, aumentaron a cinco comunas con suspensión total de clases en establecimientos municipalizados, mientras que otras localidades de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también adoptaron medidas ante el sistema frontal.





Comunas con suspensión de clases en la región Metropolitana

Región Metropolitana

Buin

La Florida

Puente Alto

San José de Maipo

Peñaflor

En el caso de San José De Maipo la suspensión de clases no aplica en todo la comuna sino que solo para los siguientes establecimientos:

Escuela El Melocotón

Escuela San Alfonso

Escuela San Gabriel

Escuela Los Maitenes

Liceo Polivalente

Suspensión de clases en regiones para este 21 de octubre

Región de Coquimbo

Los Vilos

Salamanca

Canela

Región de Valparaíso

Nogales

Quillota

La Calera

Región de O’Higgins