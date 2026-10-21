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Aumentan las comunas con suspensión de clases en 4 regiones este miércoles 21 de octubre: revisa el listado

Además de la región Metropolitana, las de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también anunciaron la suspensión de sus actividades en establecimientos escolares.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Tras las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país, varios municipios anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre.

La medida se tomó a modo de prevención ante las condiciones meteorológicas y los posibles riesgos para las comunidades educativas.

En la región Metropolitana, aumentaron a cinco comunas con suspensión total de clases en establecimientos municipalizados, mientras que otras localidades de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también adoptaron medidas ante el sistema frontal.

Comunas con suspensión de clases en la región Metropolitana

Región Metropolitana

  • Buin
  • La Florida
  • Puente Alto
  • San José de Maipo
  • Peñaflor

En el caso de San José De Maipo la suspensión de clases no aplica en todo la comuna sino que solo para los siguientes establecimientos:

  • Escuela El Melocotón
  • Escuela San Alfonso
  • Escuela San Gabriel
  • Escuela Los Maitenes
  • Liceo Polivalente

Suspensión de clases en regiones para este 21 de octubre

Región de Coquimbo

  • Los Vilos
  • Salamanca
  • Canela

Región de Valparaíso

  • Nogales
  • Quillota
  • La Calera

Región de O’Higgins

  • Machalí
  • Graneros
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