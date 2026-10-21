Aumentan las comunas con suspensión de clases en 4 regiones este miércoles 21 de octubre: revisa el listado
Además de la región Metropolitana, las de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también anunciaron la suspensión de sus actividades en establecimientos escolares.
Tras las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país, varios municipios anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre.
La medida se tomó a modo de prevención ante las condiciones meteorológicas y los posibles riesgos para las comunidades educativas.
En la región Metropolitana, aumentaron a cinco comunas con suspensión total de clases en establecimientos municipalizados, mientras que otras localidades de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins también adoptaron medidas ante el sistema frontal.
Comunas con suspensión de clases en la región Metropolitana
Región Metropolitana
- Buin
- La Florida
- Puente Alto
- San José de Maipo
- Peñaflor
En el caso de San José De Maipo la suspensión de clases no aplica en todo la comuna sino que solo para los siguientes establecimientos:
- Escuela El Melocotón
- Escuela San Alfonso
- Escuela San Gabriel
- Escuela Los Maitenes
- Liceo Polivalente
Suspensión de clases en regiones para este 21 de octubre
Región de Coquimbo
- Los Vilos
- Salamanca
- Canela
Región de Valparaíso
- Nogales
- Quillota
- La Calera
Región de O’Higgins
- Machalí
- Graneros