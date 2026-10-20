Tres en Valparaíso y una en la RM: Comunas anuncian suspensión de clases para este miércoles 21

La medida es debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país.

Tras las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones de la zona central del país, algunas comunas anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre.

Los establecimientos que no tendrán clases serán algunos de la comuna de Los Nogales, además de Quillota y La Calera, todos de la Región de Valparaíso.

“La municipalidad de Nogales, junto con el Departamento de Educación Municipal, informan que, debido al sistema frontal, se determinó suspender las clases mañana miércoles 21 de octubre”, se indicó.

Los establecimientos son los siguientes:

Liceo Juan Rusque Portal

Escuela Ulda Aracena González

Escuela La Peña

Colegio El Melón

Jardín Infantil y Sala Cuna Meloncito

Sala Cuna La Peña

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Mientras que Quillota informó la suspensión en todos los establecimientos de la Red-Q (Red de Educación Pública de Quillota).

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Por su lado, la municipalidad de La Calera manifestó: “Debido al sistema frontal que afecta a nuestra región, se informa la suspensión de clases en los 11 establecimientos educacionales municipalizados y los 9 jardines infantiles JUNJI VTF de La Calera, como medida preventiva para resguardar la seguridad de niños, niñas y jóvenes”.

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También se suspendieron las clases en La Florida en la RM

La comuna del sector sur oriente de la capital, informó “que debido a la emergencia climática y por resguardo de la seguridad de nuestros estudiantes, este miércoles 21 de octubre se suspenden las clases en todos los establecimientos municipales de educación parvularia y escolar de La Florida”.