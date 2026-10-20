Más de 17 mil clientes sin luz en Santiago: Estas son las comunas más afectadas de la RM

En medio del sistema frontal, miles de clientes permanecen sin suministro, con interrupciones tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

Las intensas lluvias que afectan a Santiago y otras zonas del país han estado acompañadas de cortes de electricidad en distintas comunas.

En medio del sistema frontal, miles de clientes permanecen sin suministro , con interrupciones tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

De acuerdo con el balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) actualizado a las 14:00 horas, la región más afectada es Coquimbo, con casi 40 mil clientes sin luz. Luego, le sigue la Metropolitana con más de 17 mil hogares afectados.





Clientes sin luz en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, las comunas con más clientes afectados son:

Renca: 9.572 clientes sin luz.

Talagante: 3.724 clientes sin luz.

3.724 clientes sin luz. Ñuñoa: 2.091 clientes sin luz.

Clientes sin luz a nivel nacional

A nivel nacional, las cinco regiones más afectadas son: