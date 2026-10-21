“No bajar la guardia”: Allison Göhler detalla hora en que regresa la lluvia a Santiago hoy miércoles

Una inestabilidad post sistema frontal incrementará la nubosidad en la Región Metropolitana a lo largo de la tarde de esta jornada y dejaría unos 5 mm. Además, un pulso de agua de mayor fuerza se desarrollará entre el Maule, Ñuble y el Biobío.

Luego de una lluviosa tarde-noche de lunes que dejó 36,8 milímetros de agua caída en la estación Quinta Normal, este miércoles el día comenzará con claros de sol y una agradable temperatura.

Sin embargo, una inestabilidad postfrontal incrementará la nubosidad para reactivar los chubascos a lo largo de la tarde de esta jornada . Además, el núcleo de mayor actividad de precipitaciones se trasladará hacia la zona centro-sur.





A qué hora lloverá hoy en Santiago

Tras los intensos montos acumulados que dejaron hasta 50 mm en el sector oriente, la capital amaneció este miércoles con 10 grados, calles mojadas y un alto nivel de humedad, informó la meteoróloga Allison Göhler.

Las precipitaciones regresarán con menor fuerza durante la noche de este miércoles, estimando nuevos totales en torno a los 5 mm para cerrar la jornada capitalina, informó en CHV Noticias.

De esta manera, la meteoróloga precisó que se esperan los nuevos pulsos de lluvia entre las 15:00 y 1700 horas .

Se esperan intensas lluvias en el sur

Para las próximas horas se prevé un importante pulso de agua entre las regiones del Maule, Ñuble y el Biobío, que promete dejar chubascos intensos, granizadas y tormentas eléctricas aisladas desde la zona costera maulina hasta el sur del país.

Esta jornada el sistema frontal trasladará su fuerza destructiva hacia la zona sur, afectando con intensidad desde la región del Maule hasta el Biobío.

“Hoy es importante no bajar la guardia principalmente en la región del Maule, es ahí donde este sistema va a empezar a bajar y empezará a tomar fuerza, sobre todo el sector costero”, adelantó la profesional.

Se esperan precipitaciones muy intensas en las próximas horas, concentrándose con fuerza especial en zonas costeras como Constitución, Chanco y Cauquenes.

Hacia el extremo sur, los totales registrados en puntos como Puerto Montt se mantuvieron normales, aunque la inestabilidad actual obliga a no confiarse y a seguir el evento .