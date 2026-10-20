Senapred decreta alerta amarilla en 6 comunas de la Región Metropolitana por crecida del río Mapocho

La medida es para las comunas de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla, debido al sistema frontal.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla en seis comunas de la Región Metropolitana por el sistema frontal.

La medida se debe a la crecida del río Mapocho y aplica en las comunas de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla.





Senapred decreta alerta amarilla

Según detalló Senapred en su sitio web, la medida es vigente a partir de este martes y “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Se trata de información que fue proporcionada por la estación hidrométrica “Río Mapocho en Pte. Rinconada de Maipú”, que mide su caudal para poder prevenir riesgos.

“Se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, concluyó Senapred.

¿Qué significa una alerta amarilla?

Según explicó la entidad, una alerta amarilla significa que el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, en este caso, la crecida del río, pudiendo afectar a las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

Adoptar medidas preventivas.

No acercarse a la zona afectada.

Seguir las instrucciones de las autoridades.

Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.

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