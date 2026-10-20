Senapred decreta alerta roja en Arauco por remoción en masa

Según el informe de la entidad, existe “una condición de alta exposición y vulnerabilidad de la comunidad del sector de Villa El Mirador”.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la comuna de Arauco, región del Biobío.

Según expuso la entidad en su sitio web, la medida se debe a una remoción en masa en el sector de Villa El Mirador.





Senapred decreta alerta roja en Arauco

Según detalló Senapred en su sitio web, las precipitaciones en la zona “constituyen una condición de alta exposición y vulnerabilidad de la comunidad del sector de Villa El Mirador ante remociones en masa”.

En esa misma línea, agregaron que actualmente existe una remoción en masa, cuyas condiciones podrían agravarse frente al pronóstico meteorológico.

La alerta fue decretada este martes 20 de octubre y se mantendrá “hasta que las condiciones así lo ameriten”, detalló Senapred.

Finalmente, concluyeron: “Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

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