Roja, amarilla y temprana preventiva: ¿Qué significan las alertas de Senapred y qué se debe hacer en cada caso?
Dado que este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, la entidad explicó en detalle qué significan sus alertas.
Este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, donde se esperan caídas de aguas lluvias de hasta 40 mm.
La situación mantiene a la Región Metropolitana en alerta roja, ordenándose la evacuación preventiva en determinados sectores de las comunas de Talagante, Lo Barnechea y Puente Alto.
Al respecto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un instructivo en el que enseña a la población qué significa cada una de sus alarmas y cómo actuar en cada caso.
¿Qué significa cada alerta de Senapred?
Alerta temprana preventiva
Significa que hay una posible amenaza y que la situación se está vigilando de cerca.
Al respecto, Senapred recomienda:
- Informarse a través de canales oficiales.
- Identificar los riesgos que existen en el entorno.
- Preparar un kit de emergencia.
- Evitar exponerse a la amenaza que se está monitoreando.
Alerta amarilla
Significa que el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, pudiendo afectar a las personas.
Al respecto, Senapred recomienda:
- Adoptar medidas preventivas.
- No acercarse a la zona afectada.
- Seguir las instrucciones de las autoridades.
- Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.
Alerta roja
Significa que existe un alto riesgo para la vida de las personas.
Al respecto, Senapred recomienda:
- Mantener la calma.
- Obedecer a las autoridades y equipos de emergencia.
- Prepararse para una evacuación junto a un kit de emergencia.
- No acercarse a la zona afectada.
- No exponerse a situaciones de riesgo.
Es importante recordar que durante una alerta roja puede llegar un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular.
“Saber cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia”, concluyó Senapred.
Revisa la publicación de X:
¿Sabes qué significan los distintos tipos de alertamientos de SENAPRED, y qué hacer ante cada uno de estos?
🔴 Alerta Roja
🟡 Alerta Amarilla
🟢 Alerta Temprana Preventiva
Infórmate, reconoce sus diferencias y sigue siempre las recomendaciones de las autoridades. Saber cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia.
Revisa el hilo para más detalles, y recuerda mantenerte informado mediante canales oficiales ⬇️
— SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026