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Roja, amarilla y temprana preventiva: ¿Qué significan las alertas de Senapred y qué se debe hacer en cada caso?

Dado que este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, la entidad explicó en detalle qué significan sus alertas.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, donde se esperan caídas de aguas lluvias de hasta 40 mm.

La situación mantiene a la Región Metropolitana en alerta roja, ordenándose la evacuación preventiva en determinados sectores de las comunas de Talagante, Lo Barnechea y Puente Alto.

Al respecto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un instructivo en el que enseña a la población qué significa cada una de sus alarmas y cómo actuar en cada caso.

¿Qué significa cada alerta de Senapred?

Alerta temprana preventiva

Significa que hay una posible amenaza y que la situación se está vigilando de cerca.

Al respecto, Senapred recomienda:

  • Informarse a través de canales oficiales.
  • Identificar los riesgos que existen en el entorno.
  • Preparar un kit de emergencia.
  • Evitar exponerse a la amenaza que se está monitoreando.

Alerta amarilla

Significa que el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, pudiendo afectar a las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

  • Adoptar medidas preventivas.
  • No acercarse a la zona afectada.
  • Seguir las instrucciones de las autoridades.
  • Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.

Alerta roja

Significa que existe un alto riesgo para la vida de las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

  • Mantener la calma.
  • Obedecer a las autoridades y equipos de emergencia.
  • Prepararse para una evacuación junto a un kit de emergencia.
  • No acercarse a la zona afectada.
  • No exponerse a situaciones de riesgo.

Es importante recordar que durante una alerta roja puede llegar un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular.

“Saber cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia”, concluyó Senapred.

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