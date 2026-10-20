Roja, amarilla y temprana preventiva: ¿Qué significan las alertas de Senapred y qué se debe hacer en cada caso?

Dado que este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, la entidad explicó en detalle qué significan sus alertas.

Este martes llega un nuevo sistema frontal a siete regiones de Chile, donde se esperan caídas de aguas lluvias de hasta 40 mm.

La situación mantiene a la Región Metropolitana en alerta roja, ordenándose la evacuación preventiva en determinados sectores de las comunas de Talagante, Lo Barnechea y Puente Alto.

Al respecto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un instructivo en el que enseña a la población qué significa cada una de sus alarmas y cómo actuar en cada caso.





¿Qué significa cada alerta de Senapred?

Alerta temprana preventiva

Significa que hay una posible amenaza y que la situación se está vigilando de cerca.

Al respecto, Senapred recomienda:

Informarse a través de canales oficiales.

Identificar los riesgos que existen en el entorno.

Preparar un kit de emergencia.

Evitar exponerse a la amenaza que se está monitoreando.

Alerta amarilla

Significa que el evento que se estaba monitoreando ya está en curso, pudiendo afectar a las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

Adoptar medidas preventivas.

No acercarse a la zona afectada.

Seguir las instrucciones de las autoridades.

Prepararse ante un eventual llamado de evacuación.

Alerta roja

Significa que existe un alto riesgo para la vida de las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

Mantener la calma.

Obedecer a las autoridades y equipos de emergencia.

Prepararse para una evacuación junto a un kit de emergencia.

No acercarse a la zona afectada.

No exponerse a situaciones de riesgo.

Es importante recordar que durante una alerta roja puede llegar un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular.

“Saber cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia” , concluyó Senapred.

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