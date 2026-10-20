Lluvias en Santiago EN VIVO: Sigue la cobertura del sistema frontal por CHV Noticias

Sigue la cobertura del sistema frontal que afecta este martes 20 de octubre a la Región Metropolitana. Revisa las últimas noticias sobre precipitaciones, alertas meteorológicas y emergencias a través de la señal online de CHV Noticias.

El sistema frontal que afecta este martes 20 de octubre a Santiago y distintos sectores de la Región Metropolitana mantiene la atención puesta en las precipitaciones, las condiciones meteorológicas y las posibles emergencias durante la jornada.

Ante este escenario, CHV Noticias mantiene su cobertura informativa para entregar las últimas novedades sobre las lluvias, los reportes de las autoridades y las situaciones que puedan registrarse en la capital.

CHV Noticias EN VIVO: Sigue la cobertura de las lluvias en Santiago

Para conocer las últimas informaciones sobre el sistema frontal, puedes acceder a la señal online de CHV Noticias desde tu celular, computador u otro dispositivo compatible con conexión a internet.

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También puedes ingresar desde un computador con conexión a internet para mantenerte informado sobre las lluvias y otros acontecimientos de la jornada.

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