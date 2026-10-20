Senapred ordena evacuación preventiva en tres comunas de la Región Metropolitana: Revisa el detalle acá

Se trata de sectores en específico dentro de las comunas de Lo Barnechea, Puente Alto y Talagante debido al sistema frontal que llega este martes a la Región Metropolitana.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva en tres comunas de la Región Metropolitana.

Esto, ante la llegada de un nuevo sistema frontal que podría traer acumulación de hasta 35 mm de aguas lluvias y que también afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío.





¿Qué dijo Senapred?

Al respecto, a través de su cuenta de X ordenaron evacuación preventiva en estas tres comunas:

Lo Barnechea : Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto.

: Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto. Puente Alto : Campamento Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

: Campamento Valle Hermoso y El Sueño de Todos. Talagante: Campamento Ribera del Río.

Cabe destacar que la Región Metropolitana se encuentra con alerta roja debido a este nuevo sistema frontal.

Durante la jornada, según indicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé la caída de cerca de 35 mm de aguas lluvias.

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