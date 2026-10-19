19/ 10/ 2026 16:21

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal: Revisa cuánta agua caerá desde Coquimbo al Biobío

Este martes se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que puede traer leves precipitaciones durante la tarde del lunes en la Región Metropolitana. Al respecto, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explicó que entre estos dos días se esperan hasta 75 mm de agua caída, cifras que varían dependiendo de la región, y las ráfagas de viento pueden alcanzar los 60 km por hora. A continuación, revisa la proyección de aguas lluvias para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y también en la Región Metropolitana.