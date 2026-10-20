20/ 10/ 2026 13:37

Intensa lluvia activó Quebrada Honda en Las Condes: Municipio llamó a evacuar a vecinos cercanos

Las lluvias y el aumento de caudales en la zona cordillerana provocaron en Las Condes la activación de la quebrada Honda. La delegación presidencial instaló un sensor de telemetría para monitorear en tiempo real el nivel del agua y emitir alertas en caso de cambios riesgosos. Por su parte, la alcaldesa Catalina San Martín ha solicitado a los vecinos realizar el proceso de evacuación, especialmente en aquellas casas donde el agua ingresó y traspasó muros colindantes.