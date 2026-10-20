20/ 10/ 2026 14:17

VIDEO | Así se vive la intensa lluvia en Chilevisión: Hasta granizos comenzaron a caer en centro de Santiago

Intensas precipitaciones con fuertes truenos se viven a esta hora en Machasa, el histórico edificio ubicado en el límite de las comunas de Santiago y Pedro Aguirre Cerda que alberga las dependencias de Chilevisión. La lluvia se adelantó y las primeras descargas están ocurriendo en el centro de la capital, con 1 mm registrado en Quinta Normal. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen a partir de las 15:00 horas y continúen hasta las 19:00 horas.