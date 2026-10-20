20/ 10/ 2026 13:49

VIDEO | Granizada en Maipú y San Bernardo: Reportan calles anegadas en 15 minutos

Una intensa caída de granizos se registró en Maipú y San Bernardo, en medio de las precipitaciones que afectan a la Región Metropolitana. Según explicó el meteorólogo Andrés Moncada, una nube de tormenta avanzó desde la cordillera de la Costa hacia el sector poniente de Santiago, provocando lluvias fuertes en cortos periodos y actividad eléctrica. En Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic reportó que 15 minutos de lluvia y granizo fueron suficientes para generar anegamientos en distintas calles de la comuna.