Bono entrega $58 mil sin postular y por 2 años: Revisa si cumples el requisito para acceder al dinero

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorga este beneficio con el objetivo de que los integrantes de un hogar cuenten con ingresos que superen el límite de la pobreza extrema.

El Bono Base Familiar es un beneficio económico mensual variable entregado por el Estado y está destinado a apoyar a las personas y familias que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Se trata de una ayuda económica de unos $58.594 aproximadamente que se paga por un período de 24 meses desde su aprobación, siempre y cuando se cumplan mensualmente los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?

Podrán acceder al aporte económico aquellos grupos familiares que cuenten con ingresos que estén por debajo de la línea de pobreza extrema.

Además, para recibir el Bono Base Familiar es obligatorio formar parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades .

El beneficio se activa de manera automática y sin postular, siempre y cuando se cumplan estos dos requisitos:

Ser partícipe del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos

(APS) o del (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos Recibir un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572

¿Cómo se pagan los $58 mil del Bono Base Familiar? El Bono Base Familiar se paga a través de un depósito en la CuentaRUT de BancoEstado. No obstante, puedes solicitar una modificación de la cuenta bancaria. De igual manera, es posible realizar el trámite de manera presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado. Aquí el plazo para el cobro es de seis meses.

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio

Para saber si te corresponde recibir el Bono Base Familiar 2026, en primer lugar deberás ingresar al sitio web mi.chileatiende.gob.cl.

Una vez en la página solo deberás digitar tu RUT y el sistema te informará si recibes el dinero del Bono Base Familiar.