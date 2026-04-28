Bono Base Familiar: Revisa si podrías recibir $58 mil por dos años

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorga un beneficio con el objetivo de que los integrantes de un hogar cuenten con mayores ingresos.

El Bono Base Familiar es un beneficio de $58.594 que se entrega por 24 meses, es decir dos años, de manera mensual.

Las personas que podrían acceder a este aporte monetario, deben cumplir los requisitos para recibirlo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Base Familiar?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorga este bono a aquellos que sean participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades, con el objetivo de que cuenten con mayores ingresos.

El beneficio se activa de manera automática, sin postular, si se cumplen los dos siguientes requisitos:

Ser partícipe del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Recibir un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572.





¿Cuánto dinero podrías recibir?

El monto mensual es variable y para calcularlo se toman en cuenta los ingresos del hogar y el valor de la línea de la pobreza extrema ($45.572, según CASEN 2009).

Así, el subsidio cubre el 85% de la diferencia entre ambos valores. Entonces el monto económico de este aporte alcanza en promedio los $58.594 por familia.

Es importante considerar también que, a contar del mes 17, el monto va disminuyendo en 1/6 mensual.

¿Cómo cobrar el Bono Base Familiar?

La familia o persona que sea parte del programa deberá escoger la forma en que prefiera recibir el beneficio.

Hay dos opciones:

Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador o en una CuentaRUT que abre el ministerio, sin costo.

en la cuenta bancaria del cobrador o en una CuentaRUT que abre el ministerio, sin costo. Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio de la persona.

Si se elige la modalidad presencial, el plazo para el cobro es de seis meses.