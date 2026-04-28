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Bono Base Familiar: Revisa si podrías recibir $58 mil por dos años

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorga un beneficio con el objetivo de que los integrantes de un hogar cuenten con mayores ingresos.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Bono Base Familiar es un beneficio de $58.594 que se entrega por 24 meses, es decir dos años, de manera mensual.

Las personas que podrían acceder a este aporte monetario, deben cumplir los requisitos para recibirlo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Base Familiar?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorga este bono a aquellos que sean participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades, con el objetivo de que cuenten con mayores ingresos.

El beneficio se activa de manera automática, sin postular, si se cumplen los dos siguientes requisitos:

  • Ser partícipe del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
  • Recibir un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572.

¿Cuánto dinero podrías recibir?

El monto mensual es variable y para calcularlo se toman en cuenta los ingresos del hogar y el valor de la línea de la pobreza extrema ($45.572, según CASEN 2009).

Así, el subsidio cubre el 85% de la diferencia entre ambos valores. Entonces el monto económico de este aporte alcanza en promedio los $58.594 por familia.

Es importante considerar también que, a contar del mes 17, el monto va disminuyendo en 1/6 mensual.

¿Cómo cobrar el Bono Base Familiar?

La familia o persona que sea parte del programa deberá escoger la forma en que prefiera recibir el beneficio.

Hay dos opciones:

  • Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador o en una CuentaRUT que abre el ministerio, sin costo.
  • Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio de la persona.

Si se elige la modalidad presencial, el plazo para el cobro es de seis meses.

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