Hasta $482 mil para adultos mayores: Los bonos del Estado que puedes solicitar en octubre

El Estado dispone de diversos aportes económicos automáticos y postulables enfocados en pensionados y adultos mayores. Revisa aquí cuáles son junto con sus respectivos requisitos.

Existen diferentes beneficios que entrega el Estado como el Aporte Familiar Permanente, el Bono Logro Escolar, el Subsidio Unificado al Empleo, entre otros, destacando los destinados a los adultos mayores.

Entre esta serie de subsidios, bonos y ayudas económicas destinadas a las personas mayores, algunos son postulables y para ello es importante que cuentes con tus antecedentes financieros y tu Clave Única.

Sin embargo, si no puedes realizar los trámites online, siempre puedes acercarte a las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) o de Chile Atiende.

Beneficios para Adultos Mayores en octubre

Pensión Garantizada Universal

La Pensión Garantizada Universal es un beneficio económico al que podrás acceder si tienes 65 años o más, y cumples con los requisitos establecidos en la ley, independiente si eres una persona pensionada o continúas trabajando.

El monto de la PGU dependerá de la pensión base que recibas:

Hasta $789.139: $231.732

Entre $789.139 y 1.252.602: monto variable

A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU

Bono por Hijo

El beneficio económico del Bono por Hijo está destinado a las mujeres que son madres (biológicas o adoptivas) y se paga una vez que la mujer cumple 65 años y se pensiona.

El aporte genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y se calcula con base en el ingreso mínimo vigente al momento del nacimiento.

Bono de Bodas de Oro

Este aporte denominado Bono de Bodas de Oro está dirigido a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio y pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

El monto supera los $482.295 repartidos en partes iguales para ambos cónyuges y se puede solicitar durante todo el año en que se cumpla el aniversario.

¿Cómo postular a estos beneficios?

Para verificar la fecha de pago o consultar si cumple con los requisitos de cada bono, las usuarias pueden ingresar al sitio oficial de ChileAtiende (chileatiende.gob.cl).

También a la plataforma Ventanilla Única Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia introduciendo su RUT y ClaveÚnica en el beneficio que sea de su interés.

Si necesitas orientación, resolver dudas o recibir atención de una ejecutiva o ejecutivo, también puedes utilizar los siguientes canales de la red IPS ChileAtiende:

Call Center 101 : atención telefónica

: atención telefónica Videoatención : disponible en ips.gob.cl y chileatiende.cl

: disponible en ips.gob.cl y chileatiende.cl Sucursales ChileAtiende : atención presencial

: atención presencial Redes sociales: @ChileAtiende en Instagram, Facebook y X