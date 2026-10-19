Jean Paul Pineda fue detenido tras denuncia de violencia: Estaba con su expareja pese a orden de alejamiento

El exfutbolista fue detenido la tarde del domingo tras escapar escapar de un motel en donde se habría producido la agresión en contra de su expareja.

El exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido por Carabineros durante la tarde del domingo 18 de octubre, luego de ser denunciado por su expareja por un presunto episodio de violencia intrafamiliar ocurrido al interior de un motel en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el incidente se habría producido tras una discusión al interior de una habitación del recinto.

Trabajadoras del establecimiento habrían escuchado gritos y acudido al lugar, momento en que la mujer les habría señalado que Pineda había abandonado la habitación.





Tras lo ocurrido, la denunciante acudió a constatar lesiones y presentó una denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo.

Posteriormente, el exdelantero fue detenido cerca de las 17:00 horas y quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Jean Paul Pineda tenía una orden de alejamiento

Uno de los antecedentes que marca este nuevo episodio es que Jean Paul Pineda mantenía una orden de alejamiento respecto de la denunciante , por lo que, además de la presunta agresión, deberá responder por un eventual incumplimiento de una medida judicial.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la Fiscalía busca formalizar al exfutbolista por los delitos de lesiones y desacato.

Durante la audiencia que se realizará la mañana de este lunes, el Ministerio Público también podría solicitar la prisión preventiva, considerando los antecedentes de la causa y la reiteración de episodios denunciados.

Cabe recordar que Jean Paul Pineda registra antecedentes judiciales por episodios de violencia denunciados por sus exparejas.

En octubre de 2025 fue detenido tras una denuncia en La Florida y, en diciembre del mismo año, volvió a ser arrestado por desacato y violación de morada.

A ello se suman las denuncias públicas de violencia intrafamiliar realizadas por Faloon Larraguibel en 2023 y 2024.