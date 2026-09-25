Los detalles que dio Valentina Castro sobre su quiebre con Jean Paul Pineda: “Me equivoqué”
A través de una historia en Instagram, la influencer confirmó el término de su relación con el ex futbolista y pidió frenar los mensajes de odio.
A muy pocos meses del nacimiento de convertirse en padres, Valentina Castro anunció el término de su relación con Jean Paul Pineda.
Mediante una historia en Instagram, la influencer confirmó el quiebre con el ex futbolista y apuntó que ha recibido numerosos mensajes de odio en los últimos días.
“Sí, terminé mi relación amorosa. Por lo mismo, pido que dejen de tirarme odio gratis, reportarme mis cuentas porque yo no le he hecho daño a nadie”, sostuvo en primera instancia.
Valentina Castro abordó su quiebre con Jean Paul Pineda
La joven entregó algunos detalles sobre la ruptura, mencionando que “siempre pensé que todos teníamos derecho a una segunda oportunidad y no era quién para juzgar”.
“Nunca le hice daño a nadie, al contrario, siempre quise ayudar y apoyar a esa persona, pero uno puede ayudar a quien no quiere ayuda”, agregó.
Castro reiteró el llamado a frenar con “el odio hacia mí por haberme involucrado con una persona pública y que tenía un pasado, que dejen hacer mi trabajo ya que yo trabajo con mis tiendas”.
“Siempre pensé que las personas podían cambiar y me equivoqué. Gracias a la gente que me tira buena onda y a mi familia por siempre estar para mí”, agregó.
En otra historia de Instagram, la influencer publicó una imagen en la que resaltó su maternidad. “Cerrando etapas del pasado y dejando atrás lo malo”, escribió.