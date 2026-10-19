La conductora de Fiebre de Canto pidió un momento en el programa para enviar un mensaje de cariño y apoyo a la intérprete y su familia en medio del díficil momento que atraviesan.

Dos días después de la tragedia ocurrida en Laguna del Inca, la noche de este domingo, Diana Bolocco dedicó unas sentidas palabras a Luz Jiménez, destacada actriz nacional y madre de una de las fallecidas.

Justo antes de comenzar la presentación de Fanny Cuevas, la conductora pidió un minuto en Fiebre de Canto para referirse a la avalancha en la comuna de Los Andes, cerca del Centro de Ski Portillo, donde murieron 3 personas.

“Quiero, a nombre mío y del programa, mandar un abrazo gigante a la gran actriz Luz Jiménez“, comenzó diciendo. “Tuve la posibilidad de conocerla personalmente en los Premios Cordillera”.

Allí, vale recordar, la intérprete de 91 años fue ovacionada al recibir un reconocimiento que rindió homenaje a su extensa y fructífera trayectoria. También recibieron homenajes José Alfredo Fuentes y Coco Legrand.

“Y conocimos la triste noticia de que su hija Magdalena fue una de las víctimas de la avalancha en el sector de Portillo”, continuó la animadora, antes de entregar sus condolencias a la familia.

“Luz es fanática del programa, nos ve todas las noches. Si alguien le puede traspasar nuestro más sincero abrazo y condolencias“, expresó. “Señora Luz, un abrazo enorme para usted, y el aplauso de este público también”.

Revisa el momento a continuación: