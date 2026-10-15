Una actriz, un cantante y un humorista: Los reconocimientos a la trayectoria de los Premios Cordillera 2026

Tres históricas figuras del entretenimiento y la cultura de nuestro país fueron distinguidos por sus destacadas y extensas trayectorias. Solo una pudo asistir a recibir el trofeo.

Una emotiva noche se vivió este jueves a propósito de los Premios Cordillera, la ceremonia que año a año reconoce a los programas y celebridades más destacados en el área del entretenimiento.

Pero, además de los famosos y comunicadores que obtuvieron sus respectivos trofeos, la organización dedicó un espacio para connotadas figuras en el ámbito de la música, el teatro y la actuación.

Se trata de Luz Jiménez, José Alfredo Fuentes y Coco Legrand, cuyas trayectorias fueron puestas en valor y recibieron el cariño y el aplauso de los asistentes, por su destacado aporte a sus áreas a lo largo de las últimas décadas.

La emotiva distinción a históricas figuras

Luz, de 91 años, subió al escenario para la entrega de su distinción y entregó un conmovedor discurso luego de observar imágenes que repasaron su prolífica carrera.

“Qué emoción, qué lindo mirar esas fotos. He sido muy feliz. Al mirar las fotos, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien”, expresó, visiblemente emocionada.

Además, agregó: “Es como un premio a mi vida, a ser feliz, a lo que más amo: mis cuatro hijas y la actuación. Y más encima me dan un premio por eso, qué más puedo decir, mil gracias”.





Luego fue el turno del “Pollo”, cuya historia comenzó en los años 60, cuando se convirtió en uno de los mayores referentes de la Nueva Ola. Lamentablemente no pudo estar presente por razones de salud. “Estaba muy ilusionado por estar aquí, pero la salud dijo otra cosa. Hoy tuvo un examen y le dijeron que su presión está muy alta. Tiene que cuidarse para poder seguir adelante”, comentó Gonzalo Rojas, periodista y amigo del artista.

Legrand, por su parte, recibió este jueves el Premio a la Trayectoria en Televisión. El humorista tampoco pudo presentarse debido a que sufrió un grave cuadro de vértigo tras un viaje desde Estados Unidos.

“Es lamentable que él ya no va a estar en las tablas, él ya está retirado de esto, pero muchas gracias por el reconocimiento y él lo va a agradecer mucho, va a estar muy contento”, manifestó su mánager, Roberto Green-