Premios Cordillera 2026: A qué hora son, dónde ver EN VIVO y qué rostros de CHV están nominados

Chilevisión compite en nueve categorías en esta edición, con nominaciones para figuras como Diana Bolocco, Andrea Arístegui y Daniela Muñoz, y para programas como Fiebre de Baile, Primer Plano, Sabingo y Contigo en la Mañana.

Este jueves 15 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Cordillera 2026, evento que busca destacar a las figuras y producciones más populares del espectáculo nacional.

La ceremonia reunirá a representantes de la televisión, la música, el teatro y las plataformas digitales.

La premiación tendrá lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago, y contará con una alfombra roja para recibir a los invitados antes de la entrega de los reconocimientos.

La conducción estará a cargo de Diana Bolocco junto a Eduardo Fuentes. La actividad comenzará a las 19:00 horas con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal está prevista para las 20:30 horas .





¿Dónde ver en vivo los Premios Cordillera 2026?

Quienes quieran seguir la llegada de los invitados y conocer los resultados de la premiación podrán acceder a la cobertura a través de las plataformas digitales de Página 7, incluyendo su sitio web, YouTube y Facebook.

La transmisión también estará disponible en BioBioChile, Canal 9 y Bío Bío TV. A esto se suma la cobertura radial de Radio Bío Bío y Radio Punto 7, que permitirá seguir los principales acontecimientos de la jornada.

Los rostros y programas de CHV nominados

Chilevisión destaca en nueve categorías de esta edición, con nominaciones para sus principales figuras de entretención y prensa, además de programas como Contigo en la Mañana, Sabingo, Fiebre de Baile y Primer Plano.

Nominados de Chilevisión a los Premios Cordillera 2026: