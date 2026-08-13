Se abrieron las votaciones para escoger a los ganadores de la tercera edición del evento que se realizará el próximo 15 de octubre.

Ya fueron revelados los nominados a los Premios Cordillera 2026, la tercera edición de este evento que reúne al mundo de la televisión, la música y los medios de comunicación.

La ceremonia de premiación se realizará el 15 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y contará con una alfombra roja previa.

A partir de este jueves y hasta el próximo 9 de octubre se puede votar a través del sitio web de Página 7.

Lista completa de los nominados a los Premios Cordillera 2026

Estos son todos los nominados en las 19 categorías de la tercera edición de los Premios Cordillera:

1. Canción del año

Incondicional – Kidd Voodoo ft. Mon Laferte

Aló – Sinaka ft. Katteyes

Pollypocket – Martin White/Katteyes

Hwai – Q_ARE

No te vayas – Los Vásquez ft. María José Quintanilla

Llegaste tú – Alanys Lagos & Ignacio Ormazábal

2. Mejor influencer

Ariel Osses (@ariel_osses)

Jorge Pichara (@elcuicoroto)

Cata Díaz (@catadaysss)

Felipe Ñancupil (@nancupil.oficial)

Francesco Bozzo (@cesc_bozzo)

3. Mejor creador de contenido

Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)

Claudio Retamales (@claux.7)

Caro Rocco (@caroroccos)

Erik Rodriguez (@nonosvemos.oficial)

Matías Burboa (@mati.burboa)

Fran Soublette (@fransoublette)

4. Mejor matinal

Buenos días a todos

El Medio Día

Contigo en la mañana

Mucho Gusto

Tu Día

5. Mejor actor

Alejandro Trejo – El jardín de Olivia

Claudio Castellón – Reunión de superados

Alfredo Castro – Alguien tiene que saber

Nicolás Contreras – La casa de los espíritus

Daniel Muñoz – Mil pedazos

Alonso Quintero – El jardín de Olivia

6. Mejor actriz

Elisa Zulueta – Reunión de superados

Paulina García – Alguien tiene que saber

Begoña Basauri – El jardín de Olivia

Ignacia Baeza – Reunión de superados

Cota Castelblanco – El jardín de Olivia

Tamara Cortés – La misteriosa mirada del flamenco

7. Mejor animador

Eduardo Fuentes

Martín Cárcamo

Julio César Rodríguez

José Antonio Neme

Eduardo de la Iglesia

Daniel Fuenzalida

8. Mejor animadora

María Luisa Godoy

Diana Bolocco

Karen Doggenweiler

Priscilla Vargas

Francisca García-Huidobro

Andrea Aristegui

9. Mejor notero

Rodrigo Pérez

Gino Costa

Daniela Muñoz

Darynka Marcic

Nacho Pop

10. Rostro 7

Jaime Leyton

María José Quintanilla

Soledad Onetto

Paola Troncoso

José Luis Repenning

Pastelito

Millaray Viera

11. Mejor figura de comedia

Paola Troncoso

Christian Henríquez

Asskha Sumathra

Fernando Castillo

Erwin Padilla

12. Apuesta teatral del año

Historia de amor para un alma vieja

La sociedad de los poetas muertos

Acreedores

Boite Bijoux

Estampida humana

13. Teleserie o teleserie vertical

El jardín de Olivia

Reunión de superados

Salvando a Ema

Enamoradas

Mi marido me robó la memoria

14. Rostro revelación

Geraldine Muñoz

Max Araya

Rossy Rossy

Antonella Henríquez

Juan Vera Valdés

15. Mejor programa digital

Al máximo

Una mañana fabulosa

Amikas Daily

Seré weón

The Ellas Show

16. Mejor programa familiar o cultural

El Clan

Qué dice Chile

Ahora caigo

Sabingo

Dale Play

Chile Conectado

17. Mejor programa prime

Primer Plano

Fiebre de Baile

Detrás del Muro

Atrapados 133

¿Volverías con tu ex? 2

Socios por Chile

18. Mejor podcast

Hasta que el podcast nos separe

Mari con Edu

Con peras y finanzas

Free solo

Multicancha

Juzgamos y nos funamos

19. Mejor rostro o dupla informativa