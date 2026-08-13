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Con Diana Bolocco y Fiebre de Baile: Estos son todos los nominados a los Premios Cordillera 2026

Se abrieron las votaciones para escoger a los ganadores de la tercera edición del evento que se realizará el próximo 15 de octubre.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Ya fueron revelados los nominados a los Premios Cordillera 2026, la tercera edición de este evento que reúne al mundo de la televisión, la música y los medios de comunicación.

La ceremonia de premiación se realizará el 15 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y contará con una alfombra roja previa.

A partir de este jueves y hasta el próximo 9 de octubre se puede votar a través del sitio web de Página 7.

Lista completa de los nominados a los Premios Cordillera 2026

Estos son todos los nominados en las 19 categorías de la tercera edición de los Premios Cordillera:

1. Canción del año

  • Incondicional – Kidd Voodoo ft. Mon Laferte
  • Aló – Sinaka ft. Katteyes
  • Pollypocket – Martin White/Katteyes
  • Hwai – Q_ARE
  • No te vayas – Los Vásquez ft. María José Quintanilla
  • Llegaste tú – Alanys Lagos & Ignacio Ormazábal

2. Mejor influencer

  • Ariel Osses (@ariel_osses)
  • Jorge Pichara (@elcuicoroto)
  • Cata Díaz (@catadaysss)
  • Felipe Ñancupil (@nancupil.oficial)
  • Francesco Bozzo (@cesc_bozzo)

3. Mejor creador de contenido

  • Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)
  • Claudio Retamales (@claux.7)
  • Caro Rocco (@caroroccos)
  • Erik Rodriguez (@nonosvemos.oficial)
  • Matías Burboa (@mati.burboa)
  • Fran Soublette (@fransoublette)

4. Mejor matinal

  • Buenos días a todos
  • El Medio Día
  • Contigo en la mañana
  • Mucho Gusto
  • Tu Día

5. Mejor actor

  • Alejandro Trejo – El jardín de Olivia
  • Claudio Castellón – Reunión de superados
  • Alfredo Castro – Alguien tiene que saber
  • Nicolás Contreras – La casa de los espíritus
  • Daniel Muñoz – Mil pedazos
  • Alonso Quintero – El jardín de Olivia

6. Mejor actriz

  • Elisa Zulueta – Reunión de superados
  • Paulina García – Alguien tiene que saber
  • Begoña Basauri – El jardín de Olivia
  • Ignacia Baeza – Reunión de superados
  • Cota Castelblanco – El jardín de Olivia
  • Tamara Cortés – La misteriosa mirada del flamenco

7. Mejor animador

  • Eduardo Fuentes
  • Martín Cárcamo
  • Julio César Rodríguez
  • José Antonio Neme
  • Eduardo de la Iglesia
  • Daniel Fuenzalida

8. Mejor animadora 

  • María Luisa Godoy
  • Diana Bolocco
  • Karen Doggenweiler
  • Priscilla Vargas
  • Francisca García-Huidobro
  • Andrea Aristegui

9. Mejor notero

  • Rodrigo Pérez
  • Gino Costa
  • Daniela Muñoz
  • Darynka Marcic
  • Nacho Pop

10. Rostro 7 

  • Jaime Leyton
  • María José Quintanilla
  • Soledad Onetto
  • Paola Troncoso
  • José Luis Repenning
  • Pastelito
  • Millaray Viera

11. Mejor figura de comedia

  • Paola Troncoso
  • Christian Henríquez
  • Asskha Sumathra
  • Fernando Castillo
  • Erwin Padilla

12. Apuesta teatral del año

  • Historia de amor para un alma vieja
  • La sociedad de los poetas muertos
  • Acreedores
  • Boite Bijoux
  • Estampida humana

13. Teleserie o teleserie vertical

  • El jardín de Olivia
  • Reunión de superados
  • Salvando a Ema
  • Enamoradas
  • Mi marido me robó la memoria

14. Rostro revelación

  • Geraldine Muñoz
  • Max Araya
  • Rossy Rossy
  • Antonella Henríquez
  • Juan Vera Valdés

15. Mejor programa digital

  • Al máximo
  • Una mañana fabulosa
  • Amikas Daily
  • Seré weón
  • The Ellas Show

16. Mejor programa familiar o cultural

  • El Clan
  • Qué dice Chile
  • Ahora caigo
  • Sabingo
  • Dale Play
  • Chile Conectado

17. Mejor programa prime

  • Primer Plano
  • Fiebre de Baile
  • Detrás del Muro
  • Atrapados 133
  • ¿Volverías con tu ex? 2
  • Socios por Chile

18. Mejor podcast

  • Hasta que el podcast nos separe
  • Mari con Edu
  • Con peras y finanzas
  • Free solo
  • Multicancha
  • Juzgamos y nos funamos

19. Mejor rostro o dupla informativa

  • Juan Manuel Astorga y Constanza Santa María
  • Soledad Onetto y Ramón Ulloa
  • Consuelo Saavedra e Iván Valenzuela
  • Macarena Pizarro y Daniel Matamala
  • Rodrigo Sepúlveda
  • Iván Núñez y Carola Urrejola
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