Con Diana Bolocco y Fiebre de Baile: Estos son todos los nominados a los Premios Cordillera 2026
Se abrieron las votaciones para escoger a los ganadores de la tercera edición del evento que se realizará el próximo 15 de octubre.
Ya fueron revelados los nominados a los Premios Cordillera 2026, la tercera edición de este evento que reúne al mundo de la televisión, la música y los medios de comunicación.
La ceremonia de premiación se realizará el 15 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y contará con una alfombra roja previa.
A partir de este jueves y hasta el próximo 9 de octubre se puede votar a través del sitio web de Página 7.
Lista completa de los nominados a los Premios Cordillera 2026
Estos son todos los nominados en las 19 categorías de la tercera edición de los Premios Cordillera:
1. Canción del año
- Incondicional – Kidd Voodoo ft. Mon Laferte
- Aló – Sinaka ft. Katteyes
- Pollypocket – Martin White/Katteyes
- Hwai – Q_ARE
- No te vayas – Los Vásquez ft. María José Quintanilla
- Llegaste tú – Alanys Lagos & Ignacio Ormazábal
2. Mejor influencer
- Ariel Osses (@ariel_osses)
- Jorge Pichara (@elcuicoroto)
- Cata Díaz (@catadaysss)
- Felipe Ñancupil (@nancupil.oficial)
- Francesco Bozzo (@cesc_bozzo)
3. Mejor creador de contenido
- Sebastián Molina (@fisica.en.1.minuto)
- Claudio Retamales (@claux.7)
- Caro Rocco (@caroroccos)
- Erik Rodriguez (@nonosvemos.oficial)
- Matías Burboa (@mati.burboa)
- Fran Soublette (@fransoublette)
4. Mejor matinal
- Buenos días a todos
- El Medio Día
- Contigo en la mañana
- Mucho Gusto
- Tu Día
5. Mejor actor
- Alejandro Trejo – El jardín de Olivia
- Claudio Castellón – Reunión de superados
- Alfredo Castro – Alguien tiene que saber
- Nicolás Contreras – La casa de los espíritus
- Daniel Muñoz – Mil pedazos
- Alonso Quintero – El jardín de Olivia
6. Mejor actriz
- Elisa Zulueta – Reunión de superados
- Paulina García – Alguien tiene que saber
- Begoña Basauri – El jardín de Olivia
- Ignacia Baeza – Reunión de superados
- Cota Castelblanco – El jardín de Olivia
- Tamara Cortés – La misteriosa mirada del flamenco
7. Mejor animador
- Eduardo Fuentes
- Martín Cárcamo
- Julio César Rodríguez
- José Antonio Neme
- Eduardo de la Iglesia
- Daniel Fuenzalida
8. Mejor animadora
- María Luisa Godoy
- Diana Bolocco
- Karen Doggenweiler
- Priscilla Vargas
- Francisca García-Huidobro
- Andrea Aristegui
9. Mejor notero
- Rodrigo Pérez
- Gino Costa
- Daniela Muñoz
- Darynka Marcic
- Nacho Pop
10. Rostro 7
- Jaime Leyton
- María José Quintanilla
- Soledad Onetto
- Paola Troncoso
- José Luis Repenning
- Pastelito
- Millaray Viera
11. Mejor figura de comedia
- Paola Troncoso
- Christian Henríquez
- Asskha Sumathra
- Fernando Castillo
- Erwin Padilla
12. Apuesta teatral del año
- Historia de amor para un alma vieja
- La sociedad de los poetas muertos
- Acreedores
- Boite Bijoux
- Estampida humana
13. Teleserie o teleserie vertical
- El jardín de Olivia
- Reunión de superados
- Salvando a Ema
- Enamoradas
- Mi marido me robó la memoria
14. Rostro revelación
- Geraldine Muñoz
- Max Araya
- Rossy Rossy
- Antonella Henríquez
- Juan Vera Valdés
15. Mejor programa digital
- Al máximo
- Una mañana fabulosa
- Amikas Daily
- Seré weón
- The Ellas Show
16. Mejor programa familiar o cultural
- El Clan
- Qué dice Chile
- Ahora caigo
- Sabingo
- Dale Play
- Chile Conectado
17. Mejor programa prime
- Primer Plano
- Fiebre de Baile
- Detrás del Muro
- Atrapados 133
- ¿Volverías con tu ex? 2
- Socios por Chile
18. Mejor podcast
- Hasta que el podcast nos separe
- Mari con Edu
- Con peras y finanzas
- Free solo
- Multicancha
- Juzgamos y nos funamos
19. Mejor rostro o dupla informativa
- Juan Manuel Astorga y Constanza Santa María
- Soledad Onetto y Ramón Ulloa
- Consuelo Saavedra e Iván Valenzuela
- Macarena Pizarro y Daniel Matamala
- Rodrigo Sepúlveda
- Iván Núñez y Carola Urrejola