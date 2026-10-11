¡Qué lomo de dupla! Eli de Caso y Pollo Fuentes se lucieron con sus recetas en La Divina Comida

Una histórica figura de la televisión y uno de los cantantes más queridos de la música chilena unieron sus estilos en La Divina Comida: Desafío Duplas. Eli de Caso y Pollo Fuentes compartieron una velada donde las anécdotas, el humor y la complicidad marcaron el encuentro. Revisa el detalle de sus recetas aquí.

Entrada: Me causa amor

Causa limeña

Ingredientes:

Pasta

1 kilo de papas

3 cucharadas de pasta de ají amarillo

3 cucharadas de aceite

¼ de taza de jugo de limón

Sal

Causa

1 palta

½ taza de mayonesa

300 gramos de atún

½ cebolla morada

Preparación:

Pasta de papa

En un bowl, agregamos las papas previamente cocidas y peladas. Aplastamos o prensamos mientras aún están calientes. Agregamos la pasta de ají, el aceite, el jugo de limón y salpimentamos a gusto. Mezclamos e integramos bien hasta obtener una pasta cremosa. Pelamos y cortamos la palta en láminas delgadas. En un bowl, mezclamos el atún con la mayonesa y condimentamos con sal y pimienta a gusto. Agregamos la cebolla cortada en cubos pequeños y revolvemos.

Para emplatar, con la ayuda de un timbal, vamos armando las capas. Comenzamos con una capa de pasta de papa, luego agregamos una capa de palta en láminas, encima una capa de la mezcla de atún y finalizamos con otra capa de pasta de papa.

Podemos decorar con huevo duro molido y toques de salsa o mayonesa a gusto.

Fondo: Qué lomo buena onda

Lomo saltado

Ingredientes:

800 gramos de asiento

1 cucharada de pasta de ajo

2 cucharaditas de jengibre rallado

1 cebolla morada grande

2 tomates grandes

2 cucharadas de salsa de soya

2 cucharaditas de salsa de ostra

1 cucharadita de aceite de sésamo

Aceite

1 taza de arroz

4 papas grandes

Cilantro

Preparación:

Cortamos la carne en trozos medianos a pequeños. Llevamos a un sartén a fuego alto con un poco de aceite y sellamos completamente por todos lados. Agregamos la pasta de ajo, el jengibre y la salsa de ostra. Revolvemos bien para integrar todos los ingredientes. Incorporamos el aceite de sésamo y volvemos a revolver. Dejamos cocinar durante 4 a 6 minutos a fuego medio. Cortamos la cebolla y los tomates en cuartos o en trozos medianos, tipo gajos. Los agregamos al sartén y revolvemos. Agregamos la salsa de soya y dejamos cocinar durante unos 4 minutos o hasta alcanzar el punto de cocción deseado de la carne. Para preparar el arroz, usamos la proporción clásica de una medida de arroz por dos de agua. Cocinamos durante 20 minutos a fuego bajo.

Para emplatar, podemos acompañar con papas al horno o papas fritas y decorar con cilantro recién picado.

Postre: Crema Dirladadá

Crema volteada

Ingredientes:

4 huevos

200 gramos de leche condensada

200 ml de leche evaporada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Caramelo

¾ de taza de azúcar

Preparación:

En un bowl, con la ayuda de una batidora de pedestal o manual, batimos ligeramente los huevos, sin incorporar aire. De lo contrario, quedarán burbujas al cuajar. Agregamos la leche evaporada, la leche condensada y la vainilla. Integramos bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla líquida completamente homogénea. De ser necesario, podemos pasar la mezcla por un colador para eliminar las posibles membranas de huevo que queden en la preparación. Para preparar el caramelo, llevamos el azúcar a un sartén a fuego medio-bajo junto con ½ taza de agua. Movemos el sartén desde el mango, sin revolver directamente la mezcla con una cuchara. Cuando comiencen a aparecer burbujas grandes y el caramelo cambie de color, retiramos del fuego y lo vertemos inmediatamente en una fuente apta para horno. Debemos cubrir la base antes de que se enfríe. Una vez que el caramelo esté frío y seco, agregamos la mezcla del punto 3. Llevamos al horno a baño maría a 150 °C durante unos 50 minutos. Luego, retiramos y dejamos enfriar durante al menos una hora antes de refrigerar. Refrigeramos por un mínimo de 8 a 10 horas.

Para emplatar, desmoldamos la preparación o la servimos directamente en moldes individuales.