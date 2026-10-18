“Escuchamos un ruido”: El relato de testigo que presenció fatal avalancha en Portillo

Un guía turístico presenció el momento en que la nieve arrastró a los siete excursionistas. “Nunca en los once años que he trabajado en esto había visto a alguien ahí”, contó.

Un testigo de la fatal avalancha en Portillo este sábado relató el tenso momento que vivió al presenciar lo ocurrido con los siete excursionistas que fueron afectados en el sector de la Laguna del Inca.

Lucas Marques es un guía turístico brasileño inscrito en Sernatur que lleva once años trabajando en la zona. En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), entregó su testimonio sobre la tragedia que dejó tres fallecidos y cuatro heridos.

Testigo de la avalancha en Portillo relató cómo vio la tragedia

Cerca de las 13:30, el testigo se encontraba en un mirador cercano al Hotel Portillo junto a un grupo de turistas panameños, cuando vieron a los excursionistas caminar por una ladera nevada que cae hasta la laguna.

“Yo estaba contando la historia de la Laguna del Inca y los vimos caminando. Les dije a mis turistas que era muy peligroso, que no se podía estar ahí y que no entendía que estaban haciendo”, relató. “Es más, nunca en los once años que he trabajado en esto había visto a alguien ahí” .





Marques recordó que “iban muy alto en mitad de la montaña, en un lugar que está prohibido. Incluso los carteles dicen que hay peligro de muerte. Cuando los vi dije ‘ay Dios, esto no está bien'”.

“Les tomé una foto y un segundo después pasó. Escuchamos un ruido, miramos, y la avalancha cayó y los arrastró , pero fue tan rápido que solo los volvimos a ver cuando ya estaban en el agua”, agregó.

Asimismo, el guía describió los momentos posteriores y los intentos de los sobrevivientes por salir del agua: “Se hizo un silencio y unos segundos después, una persona trató de salir. Le costó, hizo varios intentos hasta que lo consiguió. Luego salieron los otros“.

“Me sentí muy mal, el clima entre las personas se puso muy pesado, fue muy fuerte, todo muy tenso, así que nos devolvimos. Cuando veníamos de regreso vimos varias ambulancias subiendo“, concluyó.