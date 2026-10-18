Avalancha en Portillo: Armada utiliza robot submarino para buscar a víctima en Laguna del Inca

Las labores se realizan a solicitud del Ministerio Público. De acuerdo con la Armada, enfrentan un desafío por las bajas temperaturas y la profundidad de las aguas.

Durante la tarde de este domingo, la Armada de Chile continúa la búsqueda de una persona desaparecida en las aguas de Laguna del Inca, tras la avalancha ocurrida en Portillo, que dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.

Mientras se desarrollan las labores para recuperar el cuerpo de la tercera víctima fatal, Andino Club Pamir dio a conocer la identidad de dos de las personas fallecidas: Magdalena Acuña y Rodrigo Peña.

Los servidores navales se encuentran en el sector, en la comuna de Los Andes, realizando la búsqueda con equipamiento especializado, en respuesta a un requerimiento del Ministerio Público.

Para estas tareas, se desplegaron buzos de salvataje, quienes utilizan un vehículo submarino operado remotamente para intenta recuperar el cuerpo de la última persona desaparecida.





Además, un segundo robot submarino es operado por personal de la Capitanía de Puerto de San Antonio.

El capitán de fragata Pablo Henríquez, comandante del COMRES, señaló que “las particulares condiciones geográficas y ambientales del sector, caracterizadas por bajas temperaturas del agua, profundidades considerables y un entorno de alta montaña, representan un importante desafío operacional“.

“La Institución manifiesta su solidaridad con las familias afectadas y reafirma su compromiso de poner sus capacidades humanas, técnicas y operacionales al servicio de Chile y de quienes más lo necesitan“, expresó.



